O governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera a corrida eleitoral pelo Executivo do Espírito Santo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. No cenário estimulado de primeiro turno, Ferraço registra 45% das intenções de voto.

Seu principal adversário, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece na sequência com 37% da preferência. O candidato Helder Salomão (PT) pontua com 14%.

Entre os demais nomes testados, Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não pontuaram, enquanto votos nulos e brancos somam 2%, mesma proporção dos eleitores indecisos.

Na aferição espontânea, quando os candidatos não são apresentados previamente, Ferraço segue à frente com 24%, ante 18% de Pazolini e 10% de Salomão, em um quadro em que 37% ainda não souberam responder.

Segundo turno

Nas projeções para um eventual segundo turno, o governador mantém a vantagem frente aos concorrentes.

No embate mais acirrado contra o candidato do Republicanos, Ferraço marca 48% contra 41% de Pazolini. Votos brancos e nulos somam 7%, e indecisos, 4%. Considerando o cenário de votos válidos, o placar projeta 54% a 46% para o mandatário.

Em um cenário de confronto contra o candidato petista, a diferença se amplia de maneira substancial. Ferraço atinge 61% contra 26% de Helder Salomão. Votos brancos e nulos somam 7%, e 6% não responderam.

O instituto também testou um embate direto alternativo sem a presença do atual governador: neste caso, Pazolini superaria Salomão, ostentando uma vantagem de 55% a 31% das intenções de voto absolutas. Tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos são 7%.

Avaliação do Executivo e rejeição

O desempenho eleitoral de Ricardo Ferraço caminha atrelado à percepção de seu mandato no Executivo. Segundo o levantamento estadual, 73% dos eleitores aprovam o trabalho do governador, enquanto 22% o desaprovam.

Quando questionados sobre a qualidade da atual gestão, 45% a classificam como ótima ou boa, 41% a consideram regular e apenas 13% a avaliam como ruim ou péssima.

Na métrica de rejeição múltipla, o cenário aponta forte resistência à candidatura do Partido dos Trabalhadores. Helder Salomão lidera com 47% de rejeição entre os capixabas.

Os dois líderes, Ferraço e Pazolini, apresentam exatamente o mesmo patamar estatístico de desgaste: ambos somam 37% de eleitores que afirmam não escolhê-los de forma alguma.

Raio-X do eleitorado capixaba

O cruzamento de dados evidencia uma divisão geográfica no Espírito Santo. O candidato do Republicanos domina a capital Vitória (56%) e tem a preferência na Grande Vitória (48%).

Em contrapartida, Ferraço neutraliza essa força com aderência no interior, atingindo um pico de 64% no Centro-Oeste/Noroeste e consolidando 63% na região Norte/Nordeste.

Nos estratos de gênero e renda, o pleito registra bolsões de extrema competitividade. Entre o eleitorado masculino, Ferraço e Pazolini empatam tecnicamente com 42% cada, quadro que se reflete na faixa de renda média (2 a 5 salários), onde marcam 41% e 40%.

A liderança do governador ganha fôlego entre as mulheres (48% a 31%) e nos eleitores de menor renda (até dois salários mínimos), faixa na qual bate a marca de 50%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo ES-01627/2026.