Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente no cenário estimulado de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, com 45,3% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em seguida, com 42,2%. O levantamento também simulou cenários de segundo turno, avaliou a percepção sobre o governo federal e analisou diferenças de intenção de voto por segmentos do eleitorado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 45,3% das intenções de voto no primeiro turno para as eleições de 2026, enquanto o seu principal adversário na simulação, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), marca 42,2%, segundo nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista teve uma leve oscilação de 0,5 ponto percentual. O senador do PL caiu 1,2 ponto percentual .A diferença entre os dois variou de 2,4 pontos para 3,3 pontos.

Como a margem de erro do levantamento é de apenas um ponto, Lula lidera de forma isolada.

Entre os demais nomes testados no levantamento, Renan Santos (Missão) pontua com 5,2%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), que tem 2%. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) registra 1,8% e Romeu Zema (Novo) atinge 0,9%. Outros candidatos somam 0,5%, enquanto os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou não sabem totalizam 2,1%.

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A liderança de Lula é sustentada pelo seu desempenho entre as mulheres, alcançando 57,4% de intenção de votos neste segmento, além de registrar 55,7% na região Nordeste. O petista também garante ampla vantagem entre os católicos, com 49,8% de preferência.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro exibe capilaridade expressiva no público conservador e de maior renda. O parlamentar lidera entre o eleitorado evangélico, com 62,7%, e domina as intenções de voto na região Sul, atingindo 54,0%. O candidato do PL também tem expressiva vantagem entre os homens, marcando 52,4%, contra 32,1% do atual mandatário.

Cenários de segundo turno e empate técnico

Na simulação de confronto direto em um eventual segundo turno, o cenário aponta para um empate técnico entre os líderes. O senador do PL marca 47,7%, ante 47,6% de Lula, um resultado cravado dentro do limite da margem de erro. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou não sabem somam 4,8% nesta projeção específica.

O atual presidente lidera contra os demais possíveis adversários. Contra Ronaldo Caiado, o petista vence por 45,9% a 43,4%. Em uma disputa contra Romeu Zema, a vantagem é mais expressiva, com Lula marcando 47,4% e Zema 41,2%. O petista também supera os nomes de Augusto Cury e Renan Santos com folga.

Desaprovação executiva atinge maioria da amostra

O levantamento da AtlasIntel também mediu a percepção do eleitorado sobre a atual gestão federal. A desaprovação do desempenho pessoal de Lula atinge 53,6%, enquanto 45,2% aprovam e 1,2% não soube responder. Na avaliação geral e estrutural do governo, 50,8% consideram a gestão ruim ou péssima.

No mesmo recorte de avaliação do mandato, o contingente que julga o governo como ótimo ou bom é de 40,2%. Aqueles que classificam a administração federal como regular somam 9,0%. A série histórica do levantamento mostra a consolidação e estabilidade nos índices de insatisfação em relação às últimas aferições do instituto.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04391/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg para presidente em 2026? ＋ No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 45,3% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 42,2%.

Qual é a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro na pesquisa? ＋ A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno é de 3,1 pontos percentuais. A pesquisa informa margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no segundo turno? ＋ Sim. Na simulação de segundo turno apresentada pelo levantamento, Flávio Bolsonaro aparece com 47,7% e Lula com 47,6%. A diferença de 0,1 ponto percentual está dentro da margem de erro informada pela pesquisa.

Quais outros candidatos foram testados pela AtlasIntel? ＋ Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento testou nomes como Renan Santos, Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. No primeiro turno, Renan Santos aparece com 5,2%, Augusto Cury com 2%, Ronaldo Caiado com 1,8% e Romeu Zema com 0,9%.

Como ficou a avaliação do governo Lula na pesquisa? ＋ A pesquisa aponta que 53,6% desaprovam o desempenho pessoal de Lula, enquanto 45,2% aprovam. Na avaliação geral da gestão, 50,8% classificam o governo como ruim ou péssimo.

Quantos eleitores foram entrevistados na pesquisa AtlasIntel/Bloomberg? ＋ O levantamento entrevistou 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro informada é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%.