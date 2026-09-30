Casagrande na liderança e empate: quem está na frente na pesquisa para senador no Espírito Santos

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera isolado a corrida pelas duas vagas do Espírito Santo no Senado Federal, segundo levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta quarta-feira, 30.

Casagrande registra 28% das intenções de voto no cenário consolidado, que soma o primeiro e o segundo voto. A disputa pela segunda vaga segue indefinida, com quatro candidatos empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Sergio Meneguelli (PSD) marca 13%; Evair de Melo (Republicanos), Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL) empatam numericamente com 12% cada um.

Entre os demais nomes no quadro consolidado, Rose de Freitas (MDB) aparece com 9%, Marcos do Val (Avante) soma 4%, seguido por Leonardo Monjardim (Novo) e Rodney Miranda (PRTB) com 2% cada, e Professor Fabian (PSOL) com 1%.

Callegari (DC) não pontuou. Os votos brancos e nulos são 2%, e 3% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa detalhou a escolha dos eleitores para o Senado em duas etapas. No primeiro voto, Casagrande desponta com 30%, seguido por um empate absoluto de 12% entre Meneguelli, Evair de Melo, Contarato e Malta. Rose de Freitas pontua com 8%.

No segundo voto do eleitor, Casagrande mantém a ponta com 25%. Meneguelli avança numericamente para 14%, seguido por Evair e Contarato, que repetem os 12%. Na sequência, Maguinha e Rose aparecem empatados com 10%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 25 a 29 de setembro de 2026, por meio de sondagem presencial. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo ES-01627/2026.