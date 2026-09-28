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Posso votar em um deputado federal de outro estado?

Primeiro turno das eleições de 2026 acontecerá no próximo domingo, 4

Câmara dos Deputados

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Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11h08.

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O primeiro turno das eleições de 2026 acontece no próximo domingo, 4, e a EXAME fará uma cobertura em tempo real dos principais acontecimentos da votação. Para ajudar o eleitor a entender o processo, reunimos respostas para algumas das principais dúvidas que surgem antes e durante a eleição.

Neste guia, você encontrará informações sobre as etapas da votação, regras, documentos e outros pontos importantes para o dia da eleição. Para acompanhar as últimas notícias e os resultados, acesse também a cobertura da EXAME.

Posso votar em um deputado federal de outro estado?

Nas eleições de 2026, o primeiro cargo que aparecerá na urna eletrônica será o de deputado federal. Embora os parlamentares atuem na Câmara dos Deputados, em Brasília, e participem de decisões que afetam todo o país, a disputa é organizada por estados.

Por isso, o eleitor só poderá votar em candidatos a deputado federal que concorram pelo seu próprio estado. O eleitor paulista, por exemplo, não poderá escolher um candidato que concorra a uma vaga na Bahia ou em Minas Gerais, mesmo que o parlamentar atue ou apresente propostas de interesse nacional.

A regra está relacionada ao próprio modelo de representação adotado pela Câmara dos Deputados. As vagas são distribuídas entre os estados e o Distrito Federal, e os candidatos disputam os assentos destinados à unidade da Federação em que concorrem.

O voto para deputado federal também segue o sistema proporcional, o que significa que a eleição não depende apenas da quantidade de votos recebida por cada candidato.

A votação obtida pelos partidos também é considerada na distribuição das vagas, e só depois são definidos os candidatos eleitos de cada legenda.

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