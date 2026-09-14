Onde Flávio Bolsonaro avançou para ultrapassar numericamente Lula no 2º turno?

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), teve um crescimento nas intenções de voto para o primeiro e uma oscilação positiva no segundo turno na nova pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14.

Pela primeira vez desde o início das campanhas, o senador superou numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno.

No primeiro turno, Flávio também avançou, de 29% para 31%, enquanto Lula manteve os 36%. Com isso, a diferença entre os dois caiu de sete para cinco pontos percentuais.

O movimento ocorre no mesmo levantamento em que Flávio aparece numericamente à frente de Lula pela primeira vez na campanha em um cenário de segundo turno, com 42% contra 40%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o resultado ainda configura empate técnico.

Por trás do crescimento do candidato bolsonarista, estão avanços em segmentos importantes do eleitorado, como o Sudeste e os homens. No segundo turno, Flávio aparece com 47% das intenções de voto no Sudeste, contra 31% de Lula. Entre os homens, o senador também lidera, com 47%, ante 38% do presidente.

Sudeste concentra vantagem de Flávio

O Sudeste é o principal recorte regional em que Flávio aparece à frente de Lula no segundo turno. O senador tem 47% das intenções de voto na região, contra 31% do presidente.

Outros 17% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 5% ainda estão indecisos.

A vantagem de 16 pontos percentuais no Sudeste ajuda a explicar o avanço numérico de Flávio no cenário nacional, em um momento em que o levantamento capta os desdobramentos mais recentes da crise no STF.

Flávio lidera entre homens

Entre os homens, Flávio Bolsonaro também aparece à frente de Lula, com 47% das intenções de voto, contra 38% do petista.

O cenário é diferente entre as mulheres. Nesse grupo, Lula lidera com 41%, enquanto Flávio registra 38%.

Entre as eleitoras, 14% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 7% estão indecisas. Entre os homens, esses índices são de 12% e 3%, respectivamente.

Lula mantém vantagem entre católicos

Entre os eleitores católicos, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro.

Nesse segmento, 11% dizem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 5% não sabem em quem votar.

O resultado mostra que o avanço de Flávio não ocorre de forma homogênea entre os segmentos testados pela Quaest. Enquanto o senador lidera no Sudeste e entre homens, Lula mantém vantagem entre mulheres e católicos.

Crise no STF marca novo levantamento

A pesquisa foi realizada em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), que colocou em lados opostos os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, relator do caso Master.

Embora seja investigado no caso Master, Flávio Bolsonaro concentrou sua campanha nas suspeitas relacionadas a Moraes e buscou associá-las ao presidente Lula.

O levantamento coincide com a expectativa para o julgamento que começa nesta terça-feira, 15, quando os ministros devem decidir se autorizam a abertura de uma investigação contra Moraes.

A pesquisa é a primeira da Quaest a medir os efeitos dos desdobramentos mais recentes da crise no STF, após a derrubada do sigilo de investigações relacionadas ao caso Master.

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro. A pesquisa foi contratada pelo GLOBO e pela TV Globo.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.