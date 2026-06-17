Cidade em Santa Catarina registra menor temperatura do ano no Brasil

A temperatura de -6,7°C registrada nesta quarta-feira, 17, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, é a mais baixa do Brasil em 2026 até o momento. As informações são da Climatempo.

A medição foi realizada pela Epagri, órgão de monitoramento do governo catarinense. O registro ocorreu na área mais elevada da Serra de Santa Catarina, região que voltou a concentrar as menores temperaturas do país.

O frio intenso foi provocado pela atuação de uma forte massa de ar polar que avançou sobre o Sul do Brasil e derrubou os termômetros durante a madrugada. Ainda de acordo com a Climatempo, também figuram entre as menores marcas do ano os registros de -5,8°C em Painel, -5,1°C em Urupema e -4,8°C em São Joaquim. A massa de ar frio também influenciou áreas de Mato Grosso do Sul e parte da Região Sudeste.

Queda acentuada na temperatura

A previsão aponta para uma queda mais acentuada das temperaturas nesta quinta-feira em áreas do Sudeste. Em Mato Grosso do Sul, os termômetros ainda podem registrar valores próximos de 10°C.

No Sul do país, a quinta-feira deve começar com temperaturas baixas e possibilidade de novos registros negativos. Ainda assim, a tendência é de que o frio não seja tão intenso quanto o observado nesta quarta-feira.

Segundo a Climatempo, uma nova massa de ar polar deve avançar sobre a região Sul a partir da noite de sexta-feira, reforçando o frio e mantendo as temperaturas baixas ao longo do fim de semana.

A presença de nebulosidade e chuva entre sexta-feira e sábado, último dia do outono, deve impedir uma queda mais acentuada das temperaturas. Com isso, o domingo, primeiro dia do inverno, deve amanhecer frio na região Sul, mas sem expectativa de novo recorde.