Às vésperas do primeiro turno das eleições municipais, neste domingo, 6, ainda não há como prever qual dos três principais candidatos à prefeitura de São Paulo ficará de fora do segundo turno.

De acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas entre esta sexta-feira, 4, e sábado, 5, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) registram porcentagens que os colocam com a mesma posição e com chances de avançarem para o segundo turno.

Os três candidatos aparecem empatados nos levantamentos dos institutos Paraná Pesquisas, Futura Inteligência/100% Cidades, Datafolha e Quaest.

Apenas a pesquisa AtlasIntel, que tem como metodologia o Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR), mostra um empate duplo no primeiro lugar entre Boulos e Marçal.

Para entender quem está na frente nesses estudos, abaixo, você confere um resumo de cada uma das cinco últimas pesquisas antes da eleição. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação. As pesquisas, com exceção o do Paraná Pesquisas, mostram os resultados em votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, e determinam o resultado das eleições.

Quem está na frente nas últimas pesquisas para prefeito de SP

Futura/100% Cidades em SP

Marçal tem 29,3% dos votos válidos na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo e é seguido por Boulos, com 27,3%, e porNunes (MDB), que tem 26,2%, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada neste sábado, 5.

De acordo com a margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

Na sequência, Tabata Amaral (PSB) registra 10%, isolada na quarta posição. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) tem 3,3%, empatado tecnicamente com Marina Helena (NOVO), com 2,7%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro, Marçal teve uma leve oscilação negativa, mas se manteve à frente numericamente. Boulos mostrou recuperação e chegou na segunda posição. Nunes teve uma variação dentro da margem de erro, mas caiu da primeira para a terceira posição.

Votos válidos na pesquisa Futura em SP:

Pablo Marçal : 29,3%

: 29,3% Guilherme Boulos : 27,3%

: 27,3% Ricardo Nunes : 26,2%

: 26,2% Tabata Amaral : 10,0%

: 10,0% Datena : 3,3%

: 3,3% Marina Helena : 2,7%

: 2,7% Bebeto Haddad : 1,1%

: 1,1% Ricardo Senese: 0%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-08938/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 4 e 5 de outubro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Paraná Pesquisas em SP

O levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta, 4, mostra o atual prefeito de São Paulo com 26,8% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal do PSOL, com 26%, e o influenciador do PRTB, que tem 24,2%.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes, Boulos e Marçal estão tecnicamente empatados na liderança.

No segundo pelotão, a deputada do PSB marca 11,5%, descolada de Datena, que registra 3,5%. A economista do NOVO soma 1,7% e os demais candidatos têm menos de 1%.

Em comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em 27 de setembro, Marçal e Tabata foram os que mais cresceram. O ex-coach saiu de 20,5% para 24,2%, aumento de 3,7 pontos percentuais. E a deputada foi de 7,3 para 11,5, mais 4,2 pontos.

Boulos oscilou positivamente 1,1 e Nunes variou negativamente 1,2, os dois dentro da dentro da margem de erro. Datena caiu 3,6 pontos. Os demais não registraram variações significativas.

Pesquisa estimulada do Paraná Pesquisas em SP:

• Ricardo Nunes (MDB): 26,8%

• Guilherme Boulos (PSOL): 26,0%

• Pablo Marçal (PRTB): 24,2%

• Tabata Amaral (PSB): 11,5%

• José Luiz Datena (PSDB): 3,5%

• Marina Helena (NOVO): 1,7%

• Bebeto Haddad (DC): 0,2%

• João Pimenta (PCO): 0,1%

• Ricardo Senese (UP): 0,1%

• Altino Prazeres (PSTU): 0,0%

• Indecisos: 2,5%

• Brancos e Nulos: 3,5%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

O levantamento do Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-09331/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Datafolha em SP

Na pesquisa do instituto Datafolha, Boulos tem 29% dos votos válidos, Nunes, 26%, e Marçal, 26%. De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

Em seguida, Tabata aparece com 10%, isolada na quarta posição. Datena tem 4%, empatado tecnicamente com Marina Helena com 2%.

Na comparação com o levantamento anterior, na última quinta-feira, 3, Boulos, Nunes e Marçal mantiveram o mesmo percentual de votos válidos. A única candidata que teve uma variação foi Tabata, que caiu de 11% para 10%, dentro da margem de erro.

Votos válidos na pesquisa Datafolha em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Pablo Marçal: 26%

Tabata Amaral (PSB): 11%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-05101/2024 e realizou 2.052 entrevistas entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

AtlasIntel em SP

O deputado federal do PSOL tem 32,3% dos votos válidos na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, enquanto Marçal aparece com 30%, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada neste sábado.

De acordo com a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na liderança. O atual prefeito aparece com 20%, e a deputada federal do PSB tem 10,5%.

A economista do NOVO pontua com 3,6%, enquanto o apresentador do PSDB marca 2,8%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgada no dia 30 de setembro, Boulos teve uma leve oscilação positiva, enquanto Marçal seguiu em uma tendência de alta e se distanciou de Nunes, que caiu e agora está isolado na terceira posição.

Votos válidos na pesquisa AtlasIntel em SP:

Guilherme Boulos (PSOL) : 32,3%

: 32,3% Pablo Marçal (PRTB) : 30%

: 30% Ricardo Nunes (MDB) : 20%

: 20% Tabata Amaral (PSB) : 10,5%

: 10,5% Marina Helena (NOVO) : 3,6%

: 3,6% Datena (PSDB) : 2,8%

: 2,8% Altino Prazeres Jr. (PSTU) : 0,5%

: 0,5% Ricardo Senese (UP) : 0,3%

: 0,3% Bebeto Haddad (DC) : 0%

: 0% João Pimenta (PCO): 0%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-00197/2024 e realizou 2.500 entrevistas entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Quaest em SP

A um dia do primeiro turno, neste domingo, 6, Boulos lidera numericamente a disputa pela prefeitura de São Paulo com 29% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Quaest. O parlamentar é seguido por Nunes com 28%, e Marçal, registrando 27%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Pela margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos seguem empatados na liderança. Tabata aparece com 10%, isolada na quarta posição. Datena soma 4% e Marina Helena, 2%

Votos válidos na pesquisa Quaest em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Tabata Amaral (PSB): 10%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (NOVO): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 2.400 eleitores de São Paulo entre 4 e 5 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-01150/2024. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%.