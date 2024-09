O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 28% das intenções de voto na cidade de São Paulo e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) registra 24,9%, de acordo com novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados na liderança.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) segue na terceira posição numericamente com 20,5%, ainda tecnicamente empatado com Boulos na segunda colocação. Na sequência, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 7,3%, também tecnicamente empatada com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que registra 7,1%. A economista Marina Helena (NOVO) marca 2,1% e os demais candidatos somaram menos de 1%.

Em comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em 20 de setembro, o cenário é de estabilidade. Nunes oscilou positivamente 1,2 pontos percentuais, dentro da margem de erro. Assim como Boulos, que variou o mesmo percentual para cima. Já Marçal oscilou 0,5 ponto para baixo. Tabata variou um ponto negativo e Datena manteve praticamente o memso percentual de 7% registrado na semana passada.

Paraná Pesquisas em SP:

Ricardo Nunes: 28,0%

Guilherme Boulos: 24,9%

Pablo Marçal: 20,5%

Tabata Amaral: 7,3%

Datena: 7,1%

Marina Helena: 2,1%

Bebeto Haddad: 0,4%

João Pimenta: 0,3%

Ricardo Senese: 0,3%

Altino Prazeres: 0,2%

Não sabe/ Não respondeu: 3,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,9%

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

O levantamento do Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-09331/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa espontânea em SP:

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista com candidatos, Nunes aparece com 19,7%, variação positiva de um ponto sobre a pesquisa anterior. Boulos registra 17,3%, oscilação de 1,9 pontos percentuais positivos. Marçal tem 15,7%, um total de 2,1 pontos positivos de variação.

O levantamento mostra que 32,9% dos eleitores ainda não definiram em quem vão votar no primeiro turno no dia 6 de outubro. Uma queda de 5,5 pontos percentuais sobre os 38,4% que na pesquisa anterior disseram-se indecisos.

Ricardo Nunes : 19,7%

: 19,7% Guilherme Boulos : 17,3%

: 17,3% Pablo Marçal : 15,7%

: 15,7% Tabata Amaral : 4,2%

: 4,2% Datena : 3,3%

: 3,3% Marina Helena : 0,9%

: 0,9% Bebeto Haddad : 0,1%

: 0,1% João Pimenta : 0,1%

: 0,1% Ricardo Senese : 0,1%

: 0,1% Outros nomes citados : 0,9%

: 0,9% Não sabe/Não respondeu : 32,9%

: 32,9% Ninguém/Branco/Nulo: 4,7%

Segundo turno

A pesquisa simulou três cenários de segundo turno. Nos dois em que é citado, o atual prefeito seria reeleito na disputa contra Boulos e Marçal. O psolista cresceu 11,6 pontos na disputa ante os 21,1% que tinha na pesquisa anterior. Já o atual prefeito oscilou um ponto para baixo.

O deputado federal mantém dianteira em uma eventual disputa com o influenciador.

Cenário 1:

Não sabe/ Não respondeu: 5,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,2%

Ricardo Nunes: 51,6%

Guilherme Boulos: 32,7%

Cenário 2:

Não sabe/ Não respondeu: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,9%

Guilherme Boulos: 43,7%

Pablo Marçal: 36,6%

Cenário 3: