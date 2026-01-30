ETFs de bitcoin perdem R$ 4 bilhões após criptomoeda bater menor preço em 9 meses

Os ETFs de bitcoin registram um total de US$ 817 milhões (mais de R$ 4,2 bilhões, na cotação atual) em saques apenas na última quinta-feira, 29. O desempenho foi um dos piores registrados na história da categoria e ocorreu durante a intensa queda da criptomoeda.

O bitcoin chegou a atingir o seu menor preço em nove meses, sendo negociado na casa dos US$ 82 mil. O movimento foi desencadeado por um pessimismo de investidores em relação aos efeitos do cenário macroeconômico para a criptomoeda, o que também afetou os fundos de investimento.

Na divisão por gestoras, a maior perda foi registrada no ETF da BlackRock, que também é o maior da categoria. Ao todo, o fundo perdeu US$ 317 milhões em um dia. Na sequência, o ETF da Fidelity registrou um total de US$ 168 milhões em saques, seguido pela Grayscale, com US$ 119 milhões.

Os fundos já vinham de uma semana difícil, com dois dias consecutivos de perdas. Mesmo assim, os saques registrados na quinta-feira foram os maiores para um único dia em meses. O recorde atual da categoria foi em fevereiro, quando os saques diários ultrapassaram US$ 1 bilhão.

Por que o bitcoin está caindo?

As perdas registradas pelos EFTs contribuíram para a forte queda do bitcoin nas últimas 24 horas. Analistas afirmam que a desvalorização foi motivada por uma conjunção de fatores ligados ao cenário macroeconômico, em especial à economia dos Estados Unidos.

O movimento de queda se intensificou principalmente na noite de quinta-feira, quando os boatos sobre a indicação do próximo presidente do Federal Reserve ganharam força, citando o nome de Kevin Warsh. Desde então, investidores operam com forte aversão a riscos.

A indicação de Warsh por Donald Trump para a presidência do Federal Reserve foi mal recebida por investidores do mercado de criptomoedas. A leitura é que Warsh deve adotar uma postura linha dura no combate à inflação, potencialmente afastando cortes de juros no curto prazo.

A falta de um relaxamento da política monetária dos Estados Unidos prejudica ativos de risco, caso do bitcoin e de outras criptomoedas. Desde o último trimestre de 2025, a criptomoeda tem se comportado em linha com as ações do mercado norte-americano, levando ao cenário de queda.

