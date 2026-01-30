Future of Money

ETFs de bitcoin perdem R$ 4 bilhões após criptomoeda bater menor preço em 9 meses

Fundos de investimento na criptomoeda tiveram pior desempenho em meses e chegaram ao terceiro dia seguido de saques

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12h08.

Os ETFs de bitcoin registram um total de US$ 817 milhões (mais de R$ 4,2 bilhões, na cotação atual) em saques apenas na última quinta-feira, 29. O desempenho foi um dos piores registrados na história da categoria e ocorreu durante a intensa queda da criptomoeda.

O bitcoin chegou a atingir o seu menor preço em nove meses, sendo negociado na casa dos US$ 82 mil. O movimento foi desencadeado por um pessimismo de investidores em relação aos efeitos do cenário macroeconômico para a criptomoeda, o que também afetou os fundos de investimento.

Na divisão por gestoras, a maior perda foi registrada no ETF da BlackRock, que também é o maior da categoria. Ao todo, o fundo perdeu US$ 317 milhões em um dia. Na sequência, o ETF da Fidelity registrou um total de US$ 168 milhões em saques, seguido pela Grayscale, com US$ 119 milhões.

Os fundos já vinham de uma semana difícil, com dois dias consecutivos de perdas. Mesmo assim, os saques registrados na quinta-feira foram os maiores para um único dia em meses. O recorde atual da categoria foi em fevereiro, quando os saques diários ultrapassaram US$ 1 bilhão.

Por que o bitcoin está caindo?

As perdas registradas pelos EFTs contribuíram para a forte queda do bitcoin nas últimas 24 horas. Analistas afirmam que a desvalorização foi motivada por uma conjunção de fatores ligados ao cenário macroeconômico, em especial à economia dos Estados Unidos.

O movimento de queda se intensificou principalmente na noite de quinta-feira, quando os boatos sobre a indicação do próximo presidente do Federal Reserve ganharam força, citando o nome de Kevin Warsh. Desde então, investidores operam com forte aversão a riscos.

A indicação de Warsh por Donald Trump para a presidência do Federal Reserve foi mal recebida por investidores do mercado de criptomoedas. A leitura é que Warsh deve adotar uma postura linha dura no combate à inflação, potencialmente afastando cortes de juros no curto prazo.

A falta de um relaxamento da política monetária dos Estados Unidos prejudica ativos de risco, caso do bitcoin e de outras criptomoedas. Desde o último trimestre de 2025, a criptomoeda tem se comportado em linha com as ações do mercado norte-americano, levando ao cenário de queda.

