O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 29% dos votos válidos na disputa para prefeitura de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), 26%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), 26%, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 5, pelo jornal Folha de São Paulo.

De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Em seguida, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 10%, isolada na quarta posição. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) tem 4%, empatado tecnicamente com Marina Helena (NOVO), com 2%.

Na comparação com o levantamento anterior, na última quinta-feira, 3, Boulos, Nunes e Marçal mantiveram o mesmo percentual de votos válidos. A única candidata que teve uma variação foi Tabata, que caiu de 11% para 10%, dentro da margem de erro.

Votos válidos

O instituto também divulgou os percentuais de votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos. O precedimento é o mesmo utilizado pelo TSE para divulgar o resultado oficial da eleição.

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Pablo Marçal: 26%

Tabata Amaral (PSB): 11%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-05101/2024 e realizou 2.052 entrevistas entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa estimulada para prefeito de SP

Guilherme Boulos (PSOL): 27%

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Pablo Marçal (PRTB): 24%

Tabata Amaral (PSB): 10%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 5%

Indecisos: 3%

Segundo turno

Os cenários de segundo turno não mudou significativamente. Nunes segue vencendo Boulos e Marçal e o deputado vence o influenciador.

Boulos x Nunes

Ricardo Nunes: 52%

Guilherme Boulos: 37%

Branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 1%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 55%

Pablo Marçal: 29%

Branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 2%

Boulos x Marçal