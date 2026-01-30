Lula recebe alta após cirurgia e deve retomar atividades na segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 30, após realizar cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento foi feito no CBV Hospital de Olhos, em Brasília, sem intercorrências, segundo informou o Palácio do Planalto.

Lula permanecerá em repouso na Granja do Torto durante o fim de semana e deve retornar às atividades oficiais na segunda-feira, 2. O acompanhamento médico segue sob responsabilidade do professor Roberto Kalil Filho e da doutora Ana Helena Germoglio.

Histórico recente de procedimentos médicos

Esta é a quarta cirurgia de Lula desde 2023. Em setembro daquele ano, ele colocou uma prótese no quadril por causa de dores causadas por artrose. No mesmo período, fez uma blefaroplastia para remover excesso de pele nas pálpebras.

Em outubro de 2024, sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, o que resultou em uma hemorragia subdural. Em dezembro, precisou ser submetido a uma drenagem de emergência e, dias depois, passou por um cateterismo para conter possíveis novos sangramentos.

A cirurgia ocular desta sexta-feira segue o cronograma de acompanhamento da saúde do presidente.