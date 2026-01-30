Caso Mangione: juíza descarta a pena de morte

Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da United Health, Brian Thompson, não será condenado à pena de morte. A decisão foi tomada em Nova York nesta sexta-feira, 30, pela juíza federal de Margaret Garnett, que rejeitou as acusações passíveis para a sentença.

A defesa queria que a opção fosse descartada, argumentando que perseguir alguém "não se qualifica como um crime violento" e, portanto, não pode ser o fundamento para tornar Mangione elegível à pena de morte caso seja condenado pelas acusações federais.

Outro argumento levantado foi que a decisão de considerar a pena de morte para o caso de Mangione foi motivada por política e burlou os protocolos do governo federal.

Próximos passos no julgamento de Mangione

A juíza Garnett afirmou que o caso ainda prosseguirá para julgamento pelas outras acusações, que acarretam pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.