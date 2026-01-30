Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Caso Mangione: juíza descarta a pena de morte

Acusado de matar o CEO da United Health, Brian Thompson, Luigi Mangione não será condenado à pena de morte

Luigi Mangione: juíza descartou acusações que poderiam acarretar em pena de morte

Luigi Mangione: juíza descartou acusações que poderiam acarretar em pena de morte

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12h32.

Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da United Health, Brian Thompson, não será condenado à pena de morte. A decisão foi tomada em Nova York nesta sexta-feira, 30, pela juíza federal de Margaret Garnett, que rejeitou as acusações passíveis para a sentença. 

A defesa queria que a opção fosse descartada, argumentando que perseguir alguém "não se qualifica como um crime violento" e, portanto, não pode ser o fundamento para tornar Mangione elegível à pena de morte caso seja condenado pelas acusações federais.

Outro argumento levantado foi que a decisão de considerar a pena de morte para o caso de Mangione foi motivada por política e burlou os protocolos do governo federal.

Próximos passos no julgamento de Mangione

A juíza Garnett afirmou que o caso ainda prosseguirá para julgamento pelas outras acusações, que acarretam pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

 

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Crime

Mais de Mundo

Eleição no Brasil preocupa mais empresários do que cenário global, diz pesquisa

EUA x Irã: entenda a origem e as principais razões do conflito

Trump diz que Cuba 'não poderá sobreviver' após tarifas ligadas ao petróleo

Trump ameaça tarifa de 50% sobre aviões do Canadá

Mais na Exame

Esporte

Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

Future of Money

ETFs de bitcoin perdem R$ 4 bilhões após criptomoeda bater menor preço em 9 meses

Inteligência Artificial

China dá aval para compra de chips de IA da Nvidia pela DeepSeek, mas com restrições

Ciência

Tudo que se sabe sobre novo planeta 'irmão' da Terra identificado pela Nasa