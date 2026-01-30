Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

BOSTON, MASSACHUSETTS - OCTOBER 27: Jaylen Brown #7 of the Boston Celtics celebrates after scoring against the Miami Heat during the fourth quarter at TD Garden on October 27, 2023 in Boston, Massachusetts. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Maddie Schroeder/Getty Images) (Maddie Schroeder/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12h13.
Boston Celtics e Sacramento Kings se enfrentam nesta sexta-feira, 30, pela temporada regular da NBA 2025/26. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos.
O duelo reúne equipes em situações distintas nesta rodada da liga. O Boston Celtics joga em casa e tenta consolidar seu desempenho diante da torcida em Massachusetts.
Já o Sacramento Kings busca uma vitória fora de seus domínios para ganhar força na sequência da temporada.
A partida entre Sacramento Kings x Boston Celtics terá transmissão pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da NBA. A plataforma exibe os jogos da temporada regular e está disponível para assinantes em celulares, tablets, computadores e smart TVs.
Além da transmissão ao vivo, o serviço oferece replays completos e melhores momentos após o encerramento da partida.
Para o duelo, não há exibição prevista em TV aberta ou em canais de TV por assinatura.
O jogo entre Sacramento Kings e Boston Celtics começa às 21h3o. O horário segue o padrão adotado pela NBA para partidas realizadas na costa leste dos Estados Unidos.
A partida será disputada na noite desta sexta-feira, 30, diretamente de Boston. Durante a transmissão, o NBA League Pass disponibiliza estatísticas em tempo real para os usuários.