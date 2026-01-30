Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

Boston Celtics e Sacramento Kings se enfrentam nesta sexta-feira, 30, pela temporada regular da NBA 2025/26. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos.

O duelo reúne equipes em situações distintas nesta rodada da liga. O Boston Celtics joga em casa e tenta consolidar seu desempenho diante da torcida em Massachusetts.

Já o Sacramento Kings busca uma vitória fora de seus domínios para ganhar força na sequência da temporada.

Onde assistir Kings x Celtics ao vivo?

A partida entre Sacramento Kings x Boston Celtics terá transmissão pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da NBA. A plataforma exibe os jogos da temporada regular e está disponível para assinantes em celulares, tablets, computadores e smart TVs.

Além da transmissão ao vivo, o serviço oferece replays completos e melhores momentos após o encerramento da partida.

Para o duelo, não há exibição prevista em TV aberta ou em canais de TV por assinatura.

Que horas começa o jogo do Celtics hoje?

O jogo entre Sacramento Kings e Boston Celtics começa às 21h3o. O horário segue o padrão adotado pela NBA para partidas realizadas na costa leste dos Estados Unidos.

A partida será disputada na noite desta sexta-feira, 30, diretamente de Boston. Durante a transmissão, o NBA League Pass disponibiliza estatísticas em tempo real para os usuários.