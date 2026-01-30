Esporte

Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

Partida reúne equipes da Conferência Leste e Oeste nesta sexta-feira, 30

BOSTON, MASSACHUSETTS - OCTOBER 27: Jaylen Brown #7 of the Boston Celtics celebrates after scoring against the Miami Heat during the fourth quarter at TD Garden on October 27, 2023 in Boston, Massachusetts. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Maddie Schroeder/Getty Images) (Maddie Schroeder/Getty Images)

BOSTON, MASSACHUSETTS - OCTOBER 27: Jaylen Brown #7 of the Boston Celtics celebrates after scoring against the Miami Heat during the fourth quarter at TD Garden on October 27, 2023 in Boston, Massachusetts. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Maddie Schroeder/Getty Images) (Maddie Schroeder/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12h13.

Boston Celtics e Sacramento Kings se enfrentam nesta sexta-feira, 30, pela temporada regular da NBA 2025/26. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos.

O duelo reúne equipes em situações distintas nesta rodada da liga. O Boston Celtics joga em casa e tenta consolidar seu desempenho diante da torcida em Massachusetts.

Já o Sacramento Kings busca uma vitória fora de seus domínios para ganhar força na sequência da temporada.

Onde assistir Kings x Celtics ao vivo?

A partida entre Sacramento Kings x Boston Celtics terá transmissão pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da NBA. A plataforma exibe os jogos da temporada regular e está disponível para assinantes em celulares, tablets, computadores e smart TVs.

Além da transmissão ao vivo, o serviço oferece replays completos e melhores momentos após o encerramento da partida.

Para o duelo, não há exibição prevista em TV aberta ou em canais de TV por assinatura.

Que horas começa o jogo do Celtics hoje?

O jogo entre Sacramento Kings e Boston Celtics começa às 21h3o. O horário segue o padrão adotado pela NBA para partidas realizadas na costa leste dos Estados Unidos.

A partida será disputada na noite desta sexta-feira, 30, diretamente de Boston. Durante a transmissão, o NBA League Pass disponibiliza estatísticas em tempo real para os usuários.

Acompanhe tudo sobre:NBABasquete

Mais de Esporte

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Djokovic vence Sinner e avança à final do Australian Open com Alcaraz

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

Wizards x Lakers: veja horário e onde assistir ao jogo da NBA hoje

Mais na Exame

Future of Money

ETFs de bitcoin perdem R$ 4 bilhões após criptomoeda bater menor preço em 9 meses

Esporte

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Inteligência Artificial

China dá aval para compra de chips de IA da Nvidia pela DeepSeek, mas com restrições

Ciência

Tudo que se sabe sobre novo planeta 'irmão' da Terra identificado pela Nasa