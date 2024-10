Boulos tem 26%, Nunes, 26%, e Marçal, 24%, na véspera da eleição, aponta agregador EXAME/IDEIA

O atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) tem 26% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) também tem 26%, enquanto o influenciador e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) aparece com 24%, de acordo com o agregador de pesquisas eleitorais EXAME/IDEIA.

Na sequência, a deputada Tabata Amaral (PSB) alcançou 11% e se manteve à frente do apresentador José Luiz Datena (PSDB), que caiu de 6% para 4%. Marina Helena aparece com 2%.

O novo levantamento considera 77 pesquisas divulgadas sobre a corrida em São Paulo. Na comparação com a edição de 2 de outubro, Nunes e Boulos se mantiveram estáveis, enquanto Marçal continuou na terceira posição. Tabata apresenta uma leve tendência de alta, passando de 10% para 11%, enquanto Datena continua em queda, e chegou a 4%.

Os dados apontam que a eleição chega na véspera sem uma definição clara de quem vai para o segundo turno. Durante o programa Eleições 2024, da EXAME, gravado na última sexta-feira, Cila Schulman, presidente do instituto Ideia, os indecisos e a abstenção podem ser determinantes para o resultado.

“Não é uma luta da esquerda contra a direita ou de um projeto contra o outro. É uma grande confusão, em que as pessoas não sabem quem é do PCC, quem é usuário de drogas ou quem bate em mulher. É muito complexo”, comentou.

Schulman acrescentou que todos os cenários possíveis indicam que a eleição será emocionante até o último minuto.

“Falamos isso desde o início do nosso programa: essa é a campanha mais emocionante do Brasil e vai ser com emoção até o último minuto”, afirmou a analista.

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média ponderada simples dos resultados das pesquisas. O levantamento do IDEIA, realizado no último dia 2 de outubro, contabilizou 65 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram contabilizadas pesquisas dos institutos Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, Gerp, Ideia e Quaest.

O que é um agregador de pesquisa

É um algoritmo que harmoniza as curvas das pesquisas eleitorais e mostra tendências, mas não é uma média das pesquisas. Os agregadores do IDEIA fazem uma "correção" dos dados utilizando o "dyad ratios algorithm", modelo desenvolvido por James A. Stimson, da University of North Carolina. O algoritmo resolve o problema da falta de regularidade no lançamento de pesquisas ao preencher eventuais lacunas no tempo. O modelo também agrega pesquisas realizadas no mesmo intervalo temporal.