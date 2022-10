O que esperar do debate entre Lula e Bolsonaro hoje na Band

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam, na noite deste domingo, 16, no primeiro debate entre presidenciáveis do segundo turno das eleições, a 14 dias da votação.

Os dois candidatos confirmaram sua presença no primeiro confronto direto entre eles, que será transmitido a partir das 20h (horário de Brasília) na TV Bandeirantes - veja como assistir.

Esta é uma etapa fundamental para conquistar eleitores indecisos, segundo analistas, em meio a uma campanha de fortes ataques entre os candidatos e suas equipes, incluindo acusações de canibalismo, pedofilia e conexões com o crime organizado.

No primeiro turno, Lula terminou na frente com 48,4% dos votos, contra 43,2% de Bolsonaro, que obteve um resultado melhor do que o antecipado pelas pesquisas de opinião.

Agora, o líder do Partido dos Trabalhadores aparece como favorito, com 49% das intenções de voto, cinco pontos percentuais atrás de Bolsonaro, que tem 44% de apoio, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na última sexta-feira, 14.

93% dos consultados indicaram que já definiram seu voto, enquanto 6% disseram que votariam em branco ou nulo e 2% se mostraram indecisos.

No processo eleitoral mais polarizado em décadas, Lula e Bolsonaro se esforçam para ganhar apoio, especialmente em regiões-chave como o Nordeste. Nas últimas semanas, a campanha subiu de tom.

No sábado, Bolsonaro foi centro de críticas da oposição por declarações nas quais indicava ter entrado na casa de menores venezuelanas em um bairro vulnerável após "pintar um clima".

O presidente rejeitou, indignado, as acusações de "pedofilia", em uma transmissão ao vivo atípica na madrugada deste domingo.

Dias atrás, informações falsas associavam Lula ao crime organizado após o ex-presidente usar um boné com as iniciais CPX, que significam 'Complexo', abreviação que se refere a conjuntos de comunidades no Rio de Janeiro.

Nesse cenário, onde "as propostas estão perdendo centralidade e estão colocando narrativas de um contra o outro", espera-se "um debate acalorado (...) com poucas informações sobre planos de governo", analisa analiza Christopher Mendonça, doutor em Ciência Política.

Lula caminha para o segundo turno com o apoio da ex-candidata e senadora Simone Tebet e do centro-esquerdista Ciro Gomes, que obtiveram 4% e 3%, respectivamente, no primeiro turno.

Bolsonaro, por sua parte, tem o apoio fundamental de eleitores de alta renda e evangélicos.

