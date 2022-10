Como assistir ao debate do 2º turno na Band? Saiba todas as regras

Os candidatos que disputam a corrida pelo Palácio do Planalto se encontram pela primeira vez no segundo turno das eleições 2022 na noite deste domingo, 16. Em parceria com pool de veículos de comunicação, a Band TV realiza a partir das 20 horas debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). As regras foram definidas em comum acordo entre as coordenações das campanhas e os organizadores.

O debate terá uma hora e 40 minutos de duração. No primeiro e terceiro blocos, Lula e Bolsonaro farão perguntas um ao outro, com direito a réplica e tréplica. No segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas dos jornalistas representantes do pool de veículos de comunicação.

O debate é realizado pelo Grupo Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de S. Paulo. Veja o que analistas consultados pelo Estadão dizem sobre o que esperar do confronto.

Ao contrário de debates anteriores, que reuniram até sete concorrentes, o modelo do segundo turno deixa os adversários mais livres para circular no palco enquanto se pronunciam.

Veja as regras de cada bloco:

1º bloco

No início do debate, os candidatos responderão a uma pergunta de um dos mediadores, os jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, da Band. Por ordem definida em sorteio, Bolsonaro será o primeiro a responder.

Em seguida, eles farão perguntas um ao outro. O candidato do PT será o primeiro a perguntar. Ambos terão de administrar o tempo disponível, que é de 15 minutos, para resposta, réplica e tréplica.

2º bloco

Lula e Bolsonaro responderão a perguntas de jornalistas dos veículos que compõem o pool. O presidente e candidato à reeleição será o primeiro a responder. Ambos responderão às mesmas questões, sendo que cada um terá 1 minuto e meio para a resposta, sem direito a comentários ou réplicas.

3º bloco

No último bloco, ambos os candidatos responderão a uma mesma pergunta de um dos mediadores do debate. Lula responderá primeiro. Em seguida, voltarão ao confronto direto, iniciando por Bolsonaro, com 15 minutos para resposta, réplica e tréplica. Por fim, cada um terá um minuto e meio para suas considerações finais, Bolsonaro primeiro.

Como assistir ao vivo?

Todos os veículos de imprensa que fazem parte do pool transmitem o debate. Na Band é possível ver pela televisão ou pelo canal do YouTube da emissora. É possível ainda assistir pelo computador, no site da Band, e por meio do aplicativo BandPlay. EXAME também faz a cobertura em tempo real dos principais momentos dos dois candidatos (acompanhe aqui).

Como estão as pesquisas eleitorais

Nesse segundo turno, os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificam suas campanhas eleitorais para o cargo de Presidente da República. E, para saber qual candidato tem o maior número de intenção de votos, as pesquisas eleitorais seguem ativas, com divulgação semanal.

Além das duas mais reconhecidas pesquisas eleitorais — DataFolha e Ipec —, há também outros institutos que realizam esses estudos e trazem novas perspectivas da corrida eleitoral.

Lula tem 53% dos votos válidos, e o presidente Bolsonaro, 47%, segundo a pesquisa da Genial/Quaest, divulgada na quinta-feira, 13. Para os votos válidos, são desconsiderados brancos, nulos e as pessoas que dizem que não sabem. É desta forma que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faz a contagem oficial da eleição.

Na sondagem feita pelo Paraná Pesquisas, Lula tem 51,9% dos votos válidos, e Bolsonaro, 48,1%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é considerado um empate técnico.

VEJA O RESULTADO DO PRIMEIRO TURNO

Quando serão os próximos debates para presidente?

Nas eleições deste ano, uma série de veículos se uniu em um formato batizado de pool, realizando um debate conjunto, em modelo comum nos EUA.

O segundo turno da eleição está marcado para 30 de outubro de 2022. Além de presidente, os eleitores de 12 estados escolhem os governadores, também em um segundo turno.

Veja as datas dos debates para presidente no 2º turno

Estão previstos até o fim da campanha mais dois debates para presidente no segundo turno:

21 de outubro (sexta-feira) – CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra

28 de outubro (sexta-feira) – Globo

As datas são passíveis de alteração ou cancelamento pelas emissoras.

Quem ficou na frente no 1º turno?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno da eleição presidencial. Com 100% das urnas apuradas, Lula ficou com 48,43% dos votos válidos, e Bolsonaro, 43,20%, na votação do primeiro turno, realizado no domingo, 2.

(Com Estadão Conteúdo)

LEIA TAMBÉM: