O que abre e o que fecha em SP no feriado de Natal

Hospitais estaduais e municipais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão abertos para atendimentos de urgência e emergência

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20h37.

Os serviços essenciais de saúde seguirão funcionando normalmente no estado de São Paulo durante o feriado de Natal, comemorado nesta quinta-feira, 25 de dezembro.

Hospitais estaduais e municipais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão abertos para atendimentos de urgência e emergência.

bancos, serviços de atendimento presencial como o Poupatempo e unidades da Sabesp terão horários reduzidos ou ficarão fechados.

Os ambulatórios médicos de especialidades (AMEs), farmácias de medicamentos especializados (FME), unidades dispensadoras de ação judicial e administrativa (UD), Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) e as unidades Dose Certa (na capital) não funcionarão no dia 25.

Em São Paulo, permanecem abertos nos dois dias: os hospitais e prontos-socorros municipais, as UPAs, os centros de Atenção Psicossocial IV (Caps IV), os serviços de urgência do Samu, o Centro de Controle de Intoxicações e o Complexo Regulador de Urgência e Emergência.

As AMAs/UBSs integradas funcionarão das 7h às 19h, assim como o canal de teleatendimento SPrEP, voltado para prevenção ao HIV.

Já os centros de exames da mulher, hospitais dia, equipamentos de cuidados odontológicos e unidades de Cuidados Continuados Integrados (CCI) estarão fechados no feriado.

No dia 24, apenas algumas unidades da Fundação Pró-Sangue estarão abertas: Clínicas, Osasco e Mandaqui, das 8h às 13h. No dia 25, todos os postos estarão fechados.

Transporte metropolitano funcionará em esquema de feriado

A operação dos trens da CPTM e do Metrô seguirá os horários normais de dias úteis na quarta-feira (24). Já no dia 25, haverá operação especial com frota reduzida, semelhante à dos domingos e feriados.

Bancos não abrem no dia 25

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou que não haverá expediente bancário na quinta-feira, 25. As agências também operam com horário reduzido no dia 24, das 9h às 11h. Não será possível realizar TEDs nem compensações bancárias no feriado, mas o PIX funcionará normalmente, 24 horas.

Poupatempo e Sabesp operam em horários especiais

As unidades do Poupatempo funcionam até o meio-dia no dia 24 e permanecem fechadas no dia 25. O atendimento presencial é feito apenas mediante agendamento prévio pelos canais digitais.

Serviços da Sabesp têm restrição no atendimento presencial

A Sabesp informou que as lojas do Poupatempo, a unidade Agiliza São Sebastião, Guarulhos, Vila Galvão e demais pontos de atendimento presencial com agendamento funcionam até as 12h na véspera do Natal. Todas estarão fechadas no dia 25.

O atendimento telefônico funciona 24 horas nos dois dias, mas o atendimento com atendentes só está disponível das 8h às 21h.

Postos fiscais da Fazenda ficam fechados

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) não abrirá os postos fiscais nos dias 24 e 25. Os serviços eletrônicos permanecem disponíveis normalmente pela internet.

