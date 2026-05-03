Praia Clube supera o Minas no Ibirapuera e é campeão da Superliga feminina

Time de Uberlândia venceu por 3 sets a 0 e repetiu os títulos das temporadas 2017/18 e 2022/23. (Eliezer Esportes/Praia Clube/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 3 de maio de 2026 às 13h19.
O Praia Clube é campeão da Superliga feminina de vôlei 2026. Neste domingo, 3, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a equipe de Uberlândia venceu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, com parciais de 29/27, 25/21 e 25/13, em 1h34 de partida, e conquistou o terceiro título de sua história.
Com o resultado, o Praia Clube repete as campanhas vitoriosas das temporadas 2017/2018 e 2022/2023, voltando ao topo do vôlei nacional.
A decisão começou em altíssimo nível técnico, com as duas equipes alternando momentos de domínio. O Minas iniciou melhor e abriu vantagem, mas o Praia reagiu e virou a parcial.
O set seguiu equilibrado até os pontos decisivos da Superliga feminina. Após trocas intensas e chances para ambos os lados, o time de Uberlândia aproveitou erros da levantadora polonesa Julia Nowicka e fechou em 29 a 27.
Na segunda parcial, o Minas voltou a começar melhor e chegou a abrir 9 a 5, mantendo a liderança até a metade do set.
A reação do Praia veio na reta final. Liderado por Payton Caffrey e Michelle Pavão, o time conseguiu a virada e assumiu o controle do jogo, fechando em 25 a 21.
Com vantagem de dois sets, o Praia Clube entrou embalado na terceira parcial e não deu chances ao rival.
Após equilíbrio nos primeiros pontos, a equipe abriu vantagem e dominou completamente o set decisivo. Com forte atuação nos bloqueios, principalmente com Adenízia, o Praia fechou em 25 a 13 e confirmou o título da Superliga feminina.
A norte-americana Payton Caffrey foi a maior pontuadora da decisão, com 15 pontos.
Outros destaques do Praia Clube foram:
Pelo Minas, Pri Daroit e Hilary Johnson terminaram com 11 pontos cada.