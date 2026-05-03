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Opinião: confiança é o ativo mais valioso na expansão de um marketplace

Entenda por que o cadastro de novos parceiros deixou de ser burocracia para virar ativo estratégico na prevenção de fraudes

A verificação rigorosa de parceiros é o pilar de sustentabilidade para qualquer marketplace (I love photo/Shutterstock)

A verificação rigorosa de parceiros é o pilar de sustentabilidade para qualquer marketplace (I love photo/Shutterstock)

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Publicado em 3 de maio de 2026 às 13h00.

Por Carolina Utimura*

Os marketplaces se tornaram ambientes altamente atrativos, não apenas para empreendedores legítimos, mas também para organizações mal-intencionadas.

Estas organizações enxergam nessas plataformas uma porta de entrada para lavagem de dinheiro, venda de produtos ilícitos/falsificados e fraudes financeiras.

Empresas de fachada, quadros societários compostos por laranjas e estruturas pensadas para ocultar beneficiários finais não são exceções; são parte de um cenário cada vez mais sofisticado.

Quando um desses sellers comete uma irregularidade, o impacto não recai apenas sobre ele; a reputação do marketplace é a primeira a ser questionada por consumidores e reguladores.

A evolução do cadastro de novos sellers

Por muito tempo, o cadastro de novos sellers nas plataformas de marketplaces foi tratado como uma etapa operacional, quase burocrática, resolvida com o envio de alguns documentos e a checagem básica do CNPJ.

Hoje, a forma como um marketplace verifica quem vende dentro da sua plataforma é o que define a sustentabilidade do seu ecossistema e o nível de risco que o negócio está disposto a assumir.

É por isso que a verificação de empresas deixou de ser apenas uma exigência de Compliance e passou a ser o alicerce da confiança.

Um marketplace só é sustentável quando consegue manter um ecossistema saudável, no qual vendedores legítimos prosperam e maus atores são barrados antes de causar danos.

Os riscos da falta de curadoria

Sem essa curadoria, a experiência do consumidor se deteriora, a concorrência se torna desleal e o risco reputacional se acumula de forma silenciosa, até explodir em crises públicas ou sanções regulatórias.

Ou pior: no próprio consumidor final e vendedores legítimos! Os processos tradicionais de verificação de Pessoa Jurídica falham justamente por não acompanharem a complexidade desse cenário.

Análises manuais e estáticas levam dias, criam fricção excessiva e fazem bons sellers desistirem no meio do caminho. Ao mesmo tempo, podem ser superficiais.

O limite da verificação burocrática

Limitar a verificação apenas à situação cadastral do CNPJ na Receita Federal é deixar pontos cegos na operação. Esse modelo ignora o histórico dos sócios e omite alterações societárias complexas.

Muitas vezes, essas alterações são desenhadas para camuflar riscos e vínculos suspeitos. A dependência de documentos, muitas vezes com baixa qualidade, abre brechas para fraudes documentais e biométricas difíceis de detectar a olho nu.

O desafio não é escolher entre rigor e agilidade: é encontrar o equilíbrio entre os dois. A lógica da fricção inteligente parte desse ponto.

O equilíbrio entre rigor e agilidade

A maioria dos sellers legítimos não precisa enfrentar um processo pesado logo na entrada. Para eles, um fluxo simples, baseado em dados cadastrais e validações automatizadas, é suficiente.

Já nos casos em que surgem sinais de alerta, o processo se aprofunda de forma seletiva: Com camadas adicionais de verificação, como análise de documentos e validação da identidade dos sócios.

Assim, a conversão é alavancada sem que a segurança seja sacrificada. Para que isso funcione, alguns dados são essenciais no momento do cadastro.

Dados essenciais para a gestão de riscos

A situação cadastral da empresa em diferentes bases públicas, o quadro societário completo e a identificação dos beneficiários finais são fundamentais.

Isoladamente, essas informações dizem pouco. É na correlação entre elas que o risco real aparece.

Um sócio que já esteve envolvido em outras empresas problemáticas ou um beneficiário final oculto são sinais que dificilmente surgem em análises fragmentadas.

Automação e monitoramento contínuo

A automação e a análise de dados em larga escala são o que permitem transformar esse volume de informações em decisões práticas.

Quando consultas a múltiplas fontes acontecem em segundos e resultam em uma visão consolidada de risco, o gargalo humano deixa de ser o limitador do crescimento.

A integração entre dados cadastrais, documentos e histórico de risco cria uma visão integrada do seller, capaz de revelar padrões e vínculos que passariam despercebidos em processos isolados.

A importância da verificação constante

O maior erro é tratar o cadastro como um evento definitivo. Empresas mudam, sócios entram e saem, comportamentos transacionais se alteram.

Sem visibilidade contínua, o marketplace opera no escuro. A verificação ao longo do ciclo de vida do parceiro funciona como um termômetro de risco.

Identifica-se mudanças relevantes e permitindo ações rápidas antes que um problema se torne público. Isso protege o consumidor, os parceiros legítimos e, sobretudo, a reputação da plataforma.

Sustentabilidade e ativos estratégicos

No fim, marketplaces que encaram a verificação de empresas como um ativo estratégico constroem ambientes mais confiáveis e resilientes.

Aqueles que a tratam como um custo ou um obstáculo à conversão acabam pagando a conta mais adiante, seja em fraudes, perdas financeiras ou danos à marca.

Em um mercado cada vez mais regulado e competitivo, a qualidade do cadastro deixou de ser detalhe.

Ela define quem cresce a qualquer custo no curto prazo e quem seguirá crescendo no longo prazo, com a tão desejada sustentabilidade.

*Carolina Utimura é Sócia e Head de Customer Success da idwall, empresa de tecnologia que disponibiliza plataforma de gestão de identidade digital e background check.

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