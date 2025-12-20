O horário de funcionamento dos principais shoppings de SP no Natal e Ano Novo

Com a chegada do Natal e do Réveillon, os shoppings centers preparam um horário especial e ampliado de funcionamento para os consumidores. A cidade de São Paulo tem mais de 50 shoppings. O Brasil tem mais de 600 grandes centros comerciais - 30% deles ficam apenas no estado de São Paulo.

Confira como alguns dos principais estabelecimentos do tipo vão operar nas próximas semanas na capital paulista:

Zona Oeste de São Paulo

Shopping Bourbon

De 15 a 20 de dezembro, o shopping abre das 10h às 22h, e as lojas que optarem podem estender o horário até as 23h

Nos dias 14 e 21 de dezembro, ambos caem no domingo, lojas, quiosques e praça de alimentação podem abrir a partir das 10h. O shopping fecha às 20h

Nos dias 22 e 23 de dezembro, o shopping abre das 9h às 22h, e as lojas que optarem podem permanecer abertas até as 23h

Na véspera de Natal, dia 24, e no dia 31, véspera de Ano Novo, o shopping funciona das 9h às 18h

De 26 a 30 de dezembro, o shopping funciona em horário normal.

Já em 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecem fechadas e os restaurantes que quiserem funcionar, podem abrir das 11h às 20h

Shopping West Plaza

Do dia 19 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h. Lojas que optarem, podem permanecer abertas até 00h

Na véspera de Natal, dia 24, o horário será das 9h às 18h

Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a abertura das lojas e praça de alimentação é opcional

Do dia 26 ao dia 30 de dezembro, o shopping volta a operar no horário padrão

No dia 31 de dezembro, o shopping funciona das 10 às 17h

Shopping Eldorado

Do dia 13 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h

No dia 24, véspera de Natal, as lojas abrem das 10h às 17 e a praça de alimentação, das 11h às 16h

No dia 25 e 1° de janeiro, a abertura de lojas e restaurantes é facultativa

Do dia 26 ao dia 30, o shopping volta a funcionar em horário normal

Em 31 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 16h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 11h às 16h

Shopping Villa Lobos

Do dia 18 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h

No dia 24, véspera de Natal, o shopping abre das 9h às 18h

No dia 25 e 1° de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e o funcionamento da praça de alimentação é opcional.

Em 31 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 16h

Pátio Higienópolis

A partir do dia 15 de dezembro, o shopping funciona em horário expandido, das 10h às 23h.

Na véspera de Natal, dia 24, as lojas abrem das 10h às 18h

No dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, as lojas que optarem por abrir, podem funcionar das 14h às 20h,

De 26 a 30 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo, quando abrem das 14h às 20h

No dia 31 de dezembro, as lojas funcionam das 10h às 16h, e os restaurantes das 11h às 16h

Shopping Iguatemi

De 15 a 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h

No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h

Em 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura das lojas é facultativa, das 14h às 20h, os restaurantes, das 11h às 20h.

Na semana de 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção de domingo (28)

Em 31 de dezembro, abre das 10h às 16h.

Butantã Shopping

De 20 a 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 12h às 22h

No dia 24, véspera de Natal, abre das 10h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o shopping não abre.

No dia 31, as lojas e a praça de alimentação abrem das 10h às 16h.

Continental Shopping

Até o dia 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 22, domingo, quando abre das 10h às 22h

Na véspera de Natal, dia 24, o shopping abre das 9h às 18h.

Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a abertura das lojas é opcional das 14h às 20h, a praça de alimentação também tem abertura opcional das 12h às 20h

Zona Sul de São Paulo

Shopping Ibirapuera

De 15 a 23 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando fecha às 22h

No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h

De 26 a 30 de dezembro, volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 29, quando abre das 14h às 20h

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecem fechadas e a abertura da praça de alimentação é facultativa, das 11h às 22h

No dia 31 de dezembro, lojas e restaurantes abrem das 10h às 16h

MorumbiShopping

Desde 1º de dezembro, o shopping está funcionando com horário ampliado, das 10h às 23h, com exceção dos domingos, quando abre das 10h às 22h.

No dia 24 de dezembro, o shopping funciona das 9h às 18h

Nos dias 25 e 1° de janeiro, as lojas e restaurantes abrem conforme convenção coletiva dos comerciários

Do dia 26 ao dia 30, o shopping volta a funcionar em horário normal, com exceção do dia 29, quando abre das 14h às 20h

No dia 31, as lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 16h

J.K Iguatemi

Do dia 15 ao dia 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h

No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h e, no dia 31, das 10h às 16h

Na semana de 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção de domingo (28)

Nos dias 25 de dezembro, a abertura das lojas é facultativa, das 14h às 20h (alimentação das 11h às 20h)

Em 31 de dezembro, o shopping abre das 10h às 16h.

Já em 1º de janeiro, as lojas que optarem por abrir vão funcionar das 14h às 20h (alimentação das 11h às 20h)

Shopping SP Market

Do dia 12 a 23 de dezembro, o horário de funcionamento será das 10h às 23h, com exceção dos dias 14 e 21, quando o shopping fecha às 22h

No dia 24 de dezembro, abre das 9h às 18h e, no dia 31, das 10h às 16h

No dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, o shopping estará fechado

Dos dias 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo, quando abre das 14h às 20h.

No dia 31, abre às 10h e fecha às 16h

Shopping Vila Olímpia

De 13 de dezembro a 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção dos dias 15 e 22, domingo, quando abre das 12h às 21h (alimentação das 11h às 22h)

No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h (alimentação das 11h às 18h) e, no dia 31, das 10h às 16h

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa

Jardim Sul

De 19 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h.

No dia 24, véspera de Natal, as lojas funcionam em horário reduzido, das 10h às 18h

O funcionamento da praça de alimentação, nos dias 25 e 1º de janeiro, é facultativo. As lojas permanecerão fechadas

Do dia 26 ao dia 30, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo

No dia 31, as lojas abrem das 10h às 16h

Shopping Interlagos

De 15 a 23 de dezembro, o shopping abre às 10h, com a opção de funcionamento até 00h

No dia 24, véspera de Natal, abre das 10h às 18h. No dia 31, véspera de Ano Novo, funciona das 10h às 16h

Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura das lojas é opcional.

Shopping Santa Cruz

Do dia 19 ao dia 23 de dezembro, o shopping abre das 9h às 22h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h

No dia 24, véspera de Natal, o shopping abre das 9h às 18h

No dia 25 e 1° de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e a praça de alimentação funciona das 12h às 20h

Em 31 de dezembro, o shopping funciona das 9h às 22h

Zona Norte de São Paulo

Shopping Center Norte

Nas datas de 12,13,19 e 20 de dezembro, o shopping vai abrir às 10h, com a opção de funcionamento até 00h

Dos dia 15 ao dia 23 de dezembro, as lojas vão funcionar das 10h às 23h e praça de alimentação, das 11h às 23h

Nos dias 14 e 21, domingos, o shopping funciona das 12h às 20h (praça de alimentação das 11h às 23h)

No dia 24, Véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 10h às 18h, restaurantes abrem uma hora mais tarde

Em 31 de dezembro, lojas e quiosques abrem das 10h às 16h (praça de alimentação das 11h às 16h)

No Natal (25) e em 1º de janeiro, as lojas que optarem por abrir, vão funcionar das 14h às 20h, e a praça de alimentação, das 11h às 20h

Shopping Tietê Plaza

De 12 a 23 de dezembro, as lojas e praça de alimentação vão funcionar das 10h às 23h

No dia 24, véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 10h às 18h e, no dia 31 de dezembro, das 10h às 16h

Entre os dias 26 e 30 de dezembro, as lojas vão funcionar no horário normal, das 10h às 22h. Somente no dia 28, domingo, as lojas vão abrir das 14h às 20h

Nos dias 25 e 1° de janeiro, a abertura é facultativa das 14h às 20h

Cantareira Norte Shopping

De 12 a 23 de dezembro, o shopping abre em horário estendido, das 10h às 23h

Aos domingos, dias 14 e 21, lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 22h

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, das 10h às 18h

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa das 10h às 22h

De 26 de dezembro ao dia 30, o shopping volta a operar no horário padrão

Na véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro, abre das 10h às 16h

Shopping TriMais Places

No dia 24, véspera de Natal, e dia 31, as lojas funcionam das 10h às 18h

Já nos dias 25 e 1º de janeiro, o shopping estará fechado