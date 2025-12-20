O horário de funcionamento dos principais shoppings de SP no Natal e Ano Novo

(Sephora/Divulgação)
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 16h15.
Com a chegada do Natal e do Réveillon, os shoppings centers preparam um horário especial e ampliado de funcionamento para os consumidores. A cidade de São Paulo tem mais de 50 shoppings. O Brasil tem mais de 600 grandes centros comerciais - 30% deles ficam apenas no estado de São Paulo.
Confira como alguns dos principais estabelecimentos do tipo vão operar nas próximas semanas na capital paulista:
De 15 a 20 de dezembro, o shopping abre das 10h às 22h, e as lojas que optarem podem estender o horário até as 23h
Nos dias 14 e 21 de dezembro, ambos caem no domingo, lojas, quiosques e praça de alimentação podem abrir a partir das 10h. O shopping fecha às 20h
Nos dias 22 e 23 de dezembro, o shopping abre das 9h às 22h, e as lojas que optarem podem permanecer abertas até as 23h
Na véspera de Natal, dia 24, e no dia 31, véspera de Ano Novo, o shopping funciona das 9h às 18h
De 26 a 30 de dezembro, o shopping funciona em horário normal.
Já em 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecem fechadas e os restaurantes que quiserem funcionar, podem abrir das 11h às 20h
Do dia 19 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h. Lojas que optarem, podem permanecer abertas até 00h
Na véspera de Natal, dia 24, o horário será das 9h às 18h
Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a abertura das lojas e praça de alimentação é opcional
Do dia 26 ao dia 30 de dezembro, o shopping volta a operar no horário padrão
No dia 31 de dezembro, o shopping funciona das 10 às 17h
Do dia 13 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h
No dia 24, véspera de Natal, as lojas abrem das 10h às 17 e a praça de alimentação, das 11h às 16h
No dia 25 e 1° de janeiro, a abertura de lojas e restaurantes é facultativa
Do dia 26 ao dia 30, o shopping volta a funcionar em horário normal
Em 31 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 16h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 11h às 16h
Do dia 18 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h
No dia 24, véspera de Natal, o shopping abre das 9h às 18h
No dia 25 e 1° de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e o funcionamento da praça de alimentação é opcional.
Em 31 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 16h
A partir do dia 15 de dezembro, o shopping funciona em horário expandido, das 10h às 23h.
Na véspera de Natal, dia 24, as lojas abrem das 10h às 18h
No dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, as lojas que optarem por abrir, podem funcionar das 14h às 20h,
De 26 a 30 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo, quando abrem das 14h às 20h
No dia 31 de dezembro, as lojas funcionam das 10h às 16h, e os restaurantes das 11h às 16h
De 15 a 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h
No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h
Em 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura das lojas é facultativa, das 14h às 20h, os restaurantes, das 11h às 20h.
Na semana de 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção de domingo (28)
Em 31 de dezembro, abre das 10h às 16h.
De 20 a 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 12h às 22h
No dia 24, véspera de Natal, abre das 10h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o shopping não abre.
No dia 31, as lojas e a praça de alimentação abrem das 10h às 16h.
Até o dia 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 22, domingo, quando abre das 10h às 22h
Na véspera de Natal, dia 24, o shopping abre das 9h às 18h.
Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a abertura das lojas é opcional das 14h às 20h, a praça de alimentação também tem abertura opcional das 12h às 20h
De 15 a 23 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando fecha às 22h
No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h
De 26 a 30 de dezembro, volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 29, quando abre das 14h às 20h
Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecem fechadas e a abertura da praça de alimentação é facultativa, das 11h às 22h
No dia 31 de dezembro, lojas e restaurantes abrem das 10h às 16h
Desde 1º de dezembro, o shopping está funcionando com horário ampliado, das 10h às 23h, com exceção dos domingos, quando abre das 10h às 22h.
No dia 24 de dezembro, o shopping funciona das 9h às 18h
Nos dias 25 e 1° de janeiro, as lojas e restaurantes abrem conforme convenção coletiva dos comerciários
Do dia 26 ao dia 30, o shopping volta a funcionar em horário normal, com exceção do dia 29, quando abre das 14h às 20h
No dia 31, as lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 16h
Do dia 15 ao dia 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h
No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h e, no dia 31, das 10h às 16h
Na semana de 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção de domingo (28)
Nos dias 25 de dezembro, a abertura das lojas é facultativa, das 14h às 20h (alimentação das 11h às 20h)
Em 31 de dezembro, o shopping abre das 10h às 16h.
Já em 1º de janeiro, as lojas que optarem por abrir vão funcionar das 14h às 20h (alimentação das 11h às 20h)
Do dia 12 a 23 de dezembro, o horário de funcionamento será das 10h às 23h, com exceção dos dias 14 e 21, quando o shopping fecha às 22h
No dia 24 de dezembro, abre das 9h às 18h e, no dia 31, das 10h às 16h
No dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, o shopping estará fechado
Dos dias 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo, quando abre das 14h às 20h.
No dia 31, abre às 10h e fecha às 16h
De 13 de dezembro a 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção dos dias 15 e 22, domingo, quando abre das 12h às 21h (alimentação das 11h às 22h)
No dia 24 de dezembro, abre das 10h às 18h (alimentação das 11h às 18h) e, no dia 31, das 10h às 16h
No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa
De 19 ao dia 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h.
No dia 24, véspera de Natal, as lojas funcionam em horário reduzido, das 10h às 18h
O funcionamento da praça de alimentação, nos dias 25 e 1º de janeiro, é facultativo. As lojas permanecerão fechadas
Do dia 26 ao dia 30, o shopping volta a funcionar no horário normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo
No dia 31, as lojas abrem das 10h às 16h
De 15 a 23 de dezembro, o shopping abre às 10h, com a opção de funcionamento até 00h
No dia 24, véspera de Natal, abre das 10h às 18h. No dia 31, véspera de Ano Novo, funciona das 10h às 16h
Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura das lojas é opcional.
Do dia 19 ao dia 23 de dezembro, o shopping abre das 9h às 22h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h
No dia 24, véspera de Natal, o shopping abre das 9h às 18h
No dia 25 e 1° de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e a praça de alimentação funciona das 12h às 20h
Em 31 de dezembro, o shopping funciona das 9h às 22h
Nas datas de 12,13,19 e 20 de dezembro, o shopping vai abrir às 10h, com a opção de funcionamento até 00h
Dos dia 15 ao dia 23 de dezembro, as lojas vão funcionar das 10h às 23h e praça de alimentação, das 11h às 23h
Nos dias 14 e 21, domingos, o shopping funciona das 12h às 20h (praça de alimentação das 11h às 23h)
No dia 24, Véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 10h às 18h, restaurantes abrem uma hora mais tarde
Em 31 de dezembro, lojas e quiosques abrem das 10h às 16h (praça de alimentação das 11h às 16h)
No Natal (25) e em 1º de janeiro, as lojas que optarem por abrir, vão funcionar das 14h às 20h, e a praça de alimentação, das 11h às 20h
De 12 a 23 de dezembro, as lojas e praça de alimentação vão funcionar das 10h às 23h
No dia 24, véspera de Natal, o horário de funcionamento será das 10h às 18h e, no dia 31 de dezembro, das 10h às 16h
Entre os dias 26 e 30 de dezembro, as lojas vão funcionar no horário normal, das 10h às 22h. Somente no dia 28, domingo, as lojas vão abrir das 14h às 20h
Nos dias 25 e 1° de janeiro, a abertura é facultativa das 14h às 20h
De 12 a 23 de dezembro, o shopping abre em horário estendido, das 10h às 23h
Aos domingos, dias 14 e 21, lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 22h
No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, das 10h às 18h
No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa das 10h às 22h
De 26 de dezembro ao dia 30, o shopping volta a operar no horário padrão
Na véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro, abre das 10h às 16h
No dia 24, véspera de Natal, e dia 31, as lojas funcionam das 10h às 18h
Já nos dias 25 e 1º de janeiro, o shopping estará fechado
De 17 a 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando abre das 10h às 22h
Na véspera de Natal, dia 24, o horário de funcionamento será das 09h às 18h
Nos dias 25 e 1º, o atendimento é facultativo
No dia 31, funciona das 10h às 16h
De 12 a 18 de dezembro, o shopping vai funcionar em horário estendido, das 10h às 23h, com exceção do dia 14, quando abre das 12h às 22h
Dos dias 19 a 23 de dezembro, lojas, quiosques e praça de alimentação vão abrir das 10h às 00h
Na véspera de Natal, dia 24, e na véspera do Ano Novo, dia 31, o horário de funcionamento será das 10h às 18h
Do dia 26 ao dia 30, o shopping opera das 10h às 22h, inclusive no domingo (29)
Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o funcionamento das lojas e quiosques é facultativo
Do dia 5 ao dia 23 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h, com exceção dos domingos, quando abre das 10h às 21h.
No dia 24, véspera de Natal, o horário de atendimento é das 9h às 18h.
Na véspera de Ano Novo, dia 31, as lojas ficam abertas das 10h às 16h (alimentação das 11h às 16h)
No dia 25 de dezembro e em 1º de janeiro, o atendimento é facultativo
De 19 a 23 de dezembro, o shopping funciona das 10h às 23h, com opção de fechamento às 22h
Nos dias 24, véspera de Natal, e 31 de dezembro, as lojas funcionam das 10h às 18h
De 26 a 30, o shopping volta a operar no horário normal, das 10h às 22h
Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento é facultativo das 12h às 22h
De 17 a 23 de dezembro, o horário de atendimento é das 9h às 23h, com exceção do dia 21, domingo, quando o shopping funciona das 10h às 22h
No dia 24, o horário de funcionamento é das 9h às 18h, e, no dia 31, das 10h às 18h
De 26 a 30 de dezembro, o horário de funcionamento é normal, das 10h às 22h, com exceção do dia 28, quando abre das 14h às 20h
No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas não abrem e o atendimento na praça de alimentação é opcional
De 20 a 23 de dezembro, o shopping funciona em horário estendido, das 9h às 23h
Já no dia 24, véspera de Natal, as lojas funcionam das 9h às 18h
Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, as lojas vão estar fechadas e a abertura da praça de alimentação é opcional, das 14h às 20h
De 26 a 30 de dezembro, lojas e praça de alimentação voltam a funcionar das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo, quando abre das 10h às 22h
No dia 31 de dezembro, o shopping abre das 10h às 18h
De 13 a 23 de dezembro, o shopping funciona em horário estendido, das 10 às 23h. Lojas exclusivas de móveis, opcional das 10h às 22h
24 de dezembro, abre das 10h às 18h. Já no dia 31, véspera de Ano Novo, abre das 10h às 16h
Na semana de 26 a 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar em horário normal
Em 25 de dezembro e 1º de janeiro, a abertura é facultativa
De 15 a 23 de dezembro, as lojas abrem das 9h às 22h, e a praça de alimentação das 11h às 22h, com opção de abertura antecipada
No dia 24, véspera de Natal, o shopping funciona das 9h às 18h
No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e a abertura da praça de alimentação é facultativa
No dia 31 de dezembro, o shopping permanece fechado
A partir do dia 15 de dezembro, o shopping funciona em horário expandido, das 10h às 23h.
Na véspera de Natal, dia 24, as lojas abrem das 10h às 18h
No dia 25 de dezembro e 1° de janeiro, as lojas que optarem por abrir, podem funcionar das 14h às 20h,
De 26 a 30 de dezembro, as lojas abrem das 10h às 22h, com exceção do dia 28, domingo, quando o shopping abre das 14h às 20h
No dia 31 de dezembro, as lojas funcionam das 10h às 16h, e os restaurantes das 11h às 16h
No dia 21 de dezembro, o shopping abre das 10h às 23h. Já nos dias 22 e 23, lojas, quiosques e restaurantes abrem das 9h às 23h
Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, as lojas e quiosques abrem das 9h às 18h. No dia 31 de dezembro, das 10h às 15h
Na semana de 26 a 30 de dezembro volta a funcionar em horário normal, das 10h às 22h. No dia 28, abre das 14h às 20h, com abertura opcional das 12h às 22h
Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o funcionamento é facultativo para lojistas, das 12h às 16h. Supermercado, cinema e restaurantes seguirão outros horários