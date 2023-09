O que abre e fecha em SP no feriado de 7 de setembro

O feriado em celebração à Independência do Brasil será comemorado nesta quinta-feira, 7 de setembro. Por conta da data, serviços públicos, bancos e shoppings podem sofrer mudanças de horários de funcionamento na capital. Alguns estabelecimentos e serviços não vão abrir ou terão horário alterado. Confira o que abre e fecha em São Paulo.

AMAs e UBSs vão abrir no feriado?

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas manterão seu atendimento normal, inclusive para vacinação contra a Covid-19, influenza e outras doenças. O mesmo vale para a sexta-feira (8). Confira, abaixo, os serviços que estarão ABERTOS:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Funcionarão para demandas internas os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados na quinta-feira. Já no dia 8 as unidades Norte, Sul e Leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a Oeste permanecerá fechada.

Atendimento na subprefeituras

As praças de atendimento das 32 subprefeituras estarão fechadas nos dias 7 e 8.

Paulista estará fechada no feriado de 7 de setembro?

O Programa Ruas Abertas, na Avenida Paulista, estará suspenso no dia 7.

Ecopontos vão funcionar no feriado?

Funcionamento na quinta-feira, das 6h às18h. Sexta-feira e sábado, das 6h às 22h e no domingo, das 6h às 18h.

Como vai funcionar o transporte público em SP no feriado?

Na quinta-feira e na sexta-feira, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto nos terminais Bandeira e Grajaú, que estão temporariamente com funcionamento das 6h às 20h.

Os postos Jabaquara e Santana estarão fechados na quinta-feira e terão atendimento normal na sexta-feira. O Posto Central da SPTrans estará fechado nos dias 7 e 8 e voltará ao funcionamento normal na segunda-feira,11 de setembro.

Bilhete Unico

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Serviço

Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes - funcionamento das 6h às 22h, exceto terminais Bandeira e Grajaú, que estão temporariamente com atendimento das 6h às 20h.

Postos Jabaquara e Santana - fechados

Posto Central da SPTrans - fechado

Dia 8 de setembro



Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes - funcionamento das 6h às 22h, exceto terminais Bandeira e Grajaú, que estão temporariamente com atendimento das 6h às 20h.

Postos Jabaquara e Santana - funcionamento normal

Posto Central da SPTrans - fechado

Vai ter rodízio em SP no feriado?

O Rodízio Municipal de Veículos e as demais restrições de trânsito não vigoram no feriado de 7 de setembro. Também estará suspenso para carros na sexta-feira (8), em razão da redução de circulação de veículos no feriado prolongado. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta-feira:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

Bancos vão abrir no feriado de 7 de setembro?

Segundo a Febraban, os banco não vão funcionar.

Horário de shoppings em SP no feriado de 7 de setembro?

Normalmente, as lojas e quiosques funcionam nos horários habituais de domingos e feriados, das 14h às 20h.

Ciclofaixas no feriado de 7 de setembro

As ciclofaixas de lazer funcionarão na quinta-feira e no domingo, das 7h às 16h.

Como será o funcionamento dos parques de SP no feriado?

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente na quinta-feira (7) e na sexta-feira (8). Os horários de cada unidade podem ser acessados por meio deste link.

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS - Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres serão realizados das 8h às 14h e o plantão telefônico, das 8h às 17h. A unidade da DFS no Parque Ibirapuera não terá expediente entre os dias 7 e 10.

A UMAPAZ (Coordenação de Educação Ambiental/Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz) e os viveiros municipais permanecerão fechados.

O Planetário do Carmo estará aberto das 13h às 17h quinta-feira, sexta-feira e sábado. No domingo, não abrirá. O equipamento contará com uma a programação especial, confira:

Dia 07/9:

13h às 17h - Planetário de portas abertas

13h às 17h - Jogos Planetários

13h às 14h - Sessão: O show da Luna

14h às 16h - Oficina: Micromundos

16h às 17h - Sessão: Hoje no céu

Dia 08/9:

13h às 17h - Planetário de portas abertas

13h às 17h - Jogos Planetários

13h às 14h - Sessão: O show da Luna

13h40min às 15h - Visita Guiada

15h às 16h - Sessão: Nebulosas

Dia 09/9:

13h às 17h - Planetário de portas abertas

13h às 17h - Jogos Planetários

13h às 14h - Sessão: O show da Luna

13h40min às 15h - Visita Guiada

15h às 16h - Sessão: Hoje no Céu

Minhocão estará aberta no feriado de 7 de setembro?

O Elevado Presidente João Goulart, Minhocão, poderá ser visitado nesta quinta-feira, das 7h às 22h. Na sexta-feira das 20h às 22h, pois haverá tráfego de veículos durante o dia. Por esse motivo, o mobiliário não estará disponível. Sábado e domingo, estará aberto das 7h às 22h.

DIREITOS HUMANOS

Estarão FECHADOS os seguintes equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC):

Centros de Referência, Centros de Cidadania, Postos Metrô, Posto Sacomã - Mulheres

Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial

Centros e as Unidades Móveis de Cidadania LGBTI+

Centro de Referência e Atendimento aos Imigrantes (CRAI)

Centro de Referência da Criança e do Adolescente

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua (funcionamento normal dia 8 e 9)

Ouvidoria de Direitos Humanos

Polo Cultural da Terceira Idade e o Posto Avançado

Pessoas Desaparecidas - Posto Avançado; somente o whatsapp institucional estará ativo para recebimento de desaparecidos localizados

Serviços de Inclusão Social e Produtiva (Recifran/Reviravolta) (não funciona no dia 8 também)

Serviços do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), Vila Maria e Butantã

Bom Prato Paulistano (funcionamento normal a partir do dia 8)

Estarão ABERTOS:

Casa da Mulher Brasileira – 24 horas

Centro para Crianças e Adolescentes (CECA) – 8h até às 19h

Os 52 Conselhos Tutelares estarão trabalhando em regime de plantão, por meio dos celulares de apoio.

Vidas no Centro - das 7h às 19h

Estação Cidadania – horário normal

Serviços de assistência social vão abrir no feriado?

Abertos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

CEUs estarão abertos no feriado?

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos na quinta-feira e na sexta-feira, das 8h às 18h. Sábado e domingo, das 8h às 20h. Clique aqui para ter acesso aos endereços.

Descomplica vai abri no feriado?

As instalações da rede Fab Lab Livre SP, Telecentro e Descomplica SP estarão fechados nos dias 7, 8 e 9 de setembro.

Centro de apoio ao trabalhador

As unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, a rede de coworkings Teia e postos da Ade Sampa - Agência São Paulo de Desenvolvimento, vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho não irão funcionar nos dias 7 e 8 de setembro, em virtude do feriado e ponto facultativo. Todos os serviços retomarão suas atividades na segunda-feira.

Centros culturais em SP no feriado