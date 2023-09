Saiba qual é a previsão do tempo para o feriado de 7 de setembro em SP

Na próxima quinta-feira, feriado de 7 de setembro, São Paulo deve sofrer com uma mudança brusca de temperatura, segundo o Clima Tempo. A previsão é que o mês comece com altas temperaturas e sem chance de chuva na cidade.

A partir do dia 3 de setembro, porém, a capital paulista deve sofrer com pancadas de chuvas à tarde e á noite, mas com máximas acima de 30ºC. No dias 5 e 6, as temperaturas devem cair de forma bruscas, com chuvas e máximas que não vão passar de 21ºC.

A boa notícia para quem vai aproveitar o feriado prolongado na cidade é que as chances de chuva vão diminuir vertiginosamente e a máxima volta para a casa dos 30ºC no dia 7. No fim de semana do feriadão, a previsão é de sol com algumas nuvens, com 0% de chance de chuva.

Previsão do tempo em SP para 7 de setembro