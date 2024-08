O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 23% das intenções de voto na capital, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) registra 22%, de acordo com o agregador de pesquisas eleitorais EXAME/IDEIA.

Na sequência, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece com 16%, seguido pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 15%. A dupla se distanciou dos demais adversários e formam um segundo pelotão na corrida pelo voto em São Paulo.

Em um terceiro pelotão, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) segue com 6% e Marina Helena (NOVO) com 4%. Os demais candidatos somados chegam a 14%. Kim Kataguiri (União), que desistiu da disputa, foi inserido na categoria "outros" do levantamento.

Intenções de voto em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 23%

23% Guilherme Boulos (PSOL): 22%

22% Pablo Marçal (PRTB): 16%

16% José Luiz Datena (PSDB): 15%

15% Tabata Amaral (PSB): 6%

6% Marina Helena (NOVO): 4%

4% Outros: 14%

Na comparação com a versão anterior do agregador, Pablo Marçal subiu dois pontos percentuais e ultrapassou Datena, que se manteve estável. Nunes e Boulos permaneceram nas mesmas posições e com a mesma porcentagem de intenção de voto, assim como Tabata Amaral e Marina Helena.

Segundo os dados, a disputa aponta para um protagonismo dividido entre Boulos e Nunes, que formam o primeiro pelotão. Boulos manteve a liderança ao longo dos seis primeiros meses do ano, mas foi perdendo força e, na versão mais recente deste agregador, viu Nunes ultrapassá-lo.

O segundo pelotão é formado por Marçal e Datena, que estão praticamente empatados. Marçal, no entanto, tem se mostrado mais competitivo nas últimas pesquisas, onde até apareceu à frente de Nunes. Tabata Amaral viu a dupla se distanciar e agora está mais próxima de Marina Helena do que dos candidatos que se consolidam na terceira posição.

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média ponderada simples dos resultados das pesquisas. O levantamento do Ideia, realizado no último dia 9 de agosto, contabilizou 28 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram contabilizadas pesquisas dos institutos Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, GERP e Quaest.

O que é um agregador de pesquisa

É um algoritmo que harmoniza as curvas das pesquisas eleitorais e mostra tendências, mas não é uma média das pesquisas. Os agregadores do Ideia fazem uma "correção" dos dados utilizando o "dyad ratios algorithm", modelo desenvolvido por James A. Stimson, da University of North Carolina. O algoritmo resolve o problema da falta de regularidade no lançamento de pesquisas ao preencher eventuais lacunas no tempo. O modelo também agrega pesquisas realizadas no mesmo intervalo temporal.