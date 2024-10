Nunes e Boulos vão no debate da Record? Veja a agenda dos candidatos neste sábado

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença no penúltimo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo no segundo turno das eleições municipais. O embate consta na agenda divulgada dos dois candidatos neste sábado.

O debate será organizado pela Record TV e o jornal Estado de S. Paulo e terá transmissão ao vivo neste sábado, 19, às 21h, na TV aberta pela Record, no portal R7.com, no PlayPlus, no site do Estadão, pela rádio Eldorado e também nas redes sociais dos veículos.

Além do debate, Nunes participou de uma missa no Santuário Mãe de Deus, na região de Interlagos. Boulos, por sua vez, tinha duas caminhadas agendadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foram desmarcadas após chuvas na cidade. O deputado realizou uma live ao lado do petista.

A presença de Nunes era uma incógnita. Na sexta-feira, o atual prefeito condicionou a sua participação as condições meteorológicas na cidade após o apagão da semana anterior deixar milhões de pessoas sem energia. A Defesa Civil previu uma grande tempestade em todo estado, que não se concretizou nesta sábado.

Mesmo com uma chuva mais leve que o esperado, regiões de São Paulo estão enfrentando falta de energia. Na manhã deste sábado, 19, bairros como Chácara Sto Antonio e parte de Pinheiros, ficaram sem luz, com previsão de restabelecimento do serviço para as 16h30.

A Enel informou em nota que equipes trabalham para restabelecer a energia em bairros como Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro, por exemplo. Ao todo, estamos atendendo 700 ocorrências por falta de energia na área de concessão — 24 municípios da Região Metropolitana, incluindo a capital paulista".

Quais são as regras do debate da Record

Pelas regras divulgadas pela Record, o debate terá três blocos. Nesse formato haverá rodada de confronto direto entre os candidatos e rodada de perguntas dos jornalistas no primeiro e segundo bloco. No terceiro, Nunes e Boulos farão as considerações finais.

O programa será mediado por Eduardo Ribeiro, que foi âncora no debate do primeiro turno. Também estão confirmadas as participações de quatro jornalistas, dois deles da Record, a Christina Lemos e Reinaldo Gottino, e outros dois do Estadão, Roseann Kennedy e Marcelo Godoy. Serão duas perguntas para cada jornalista.

Caso um dos candidatos não compareça ao encontro, o adversário será sabatinado por 30 minutos pelos jornalistas dos dois veículos de comunicação.

Veja abaixo as normas disciplinares estabelecidas pelos organizadores:

Posições: Os candidatos não poderão deixar seus púlpitos durante o debate;

Documentos: Está vetada a exibição de documentos por parte dos candidatos;

Apelidos: Dirigir-se ao adversário por meio de apelidos ou palavras desrespeitosas está proibido.

Próximos debates em SP

O SBT, inicialmente, faria um debate nesta sexta, 18, mas a emissora cancelou o evento. Após o segundo encontro neste sábado, a TV Globo encerra o ciclo de debates na sexta, 25, na antevéspera do segundo turno.

Nunes e Boulos já confirmaram presença no embate da emissora carioca que, tradicionalmente, é o último antes da votação e visto como muito importante para as campanhas.

Calendário de debates do segundo turno:

Record TV/Estadão: 19 de outubro, às 21h

19 de outubro, às 21h TV Globo: 25 de outubro, às 22h

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

