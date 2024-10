Campanha de Boulos cancela caminhadas com Lula por chuvas em SP

A campanha do deputado Guilherme Boulos (PSOL) informou na manhã deste sábado, 19, que as caminhadas na zona sul e zona leste com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram canceladas por conta da chuva que atinge a cidade.

“Em virtude da chuva que atingiu a cidade neste sábado, comunicamos que as caminhadas de Lula e Boulos na zona sul e na zona leste estão canceladas”, informou a campanha em nota.

São Paulo tinha previsão de forte temporal neste final de semana, mas a Defesa Civil do estado informou que as chuvas fortes previstas para atingir o estado de São Paulo mudaram de direção, afetando agora Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ainda que a propagação de uma frente fria mantenha a possibilidade de precipitações em São Paulo, as chuvas devem ser de intensidade fraca a moderada , principalmente no período da tarde.

As agendas aconteceriam no Grajaú, antigo reduto petista que votou no atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) no primeiro turno, e no bairro de São Mateus, onde Boulos venceu na primeira votação.

Segundo o entorno psolista, o candidato se encontrará com Lula para uma gravação em São Paulo e outras agendas que serão atualizadas ao longo do dia.

Essa será a segunda agenda entre Lula e Boulos. Na sexta-feira anterior, o deputado viajou a Brasília para encontros com o presidente e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e para gravar vídeos para o programa de TV e redes sociais do candidato.

O entorno do psolista vê que a participação de Lula é fundamental para uma possível arrancada nesta reta final. Segundo agregador EXAME/IDEIA, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 53% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 35%.

Lula desembarcou em São Paulo após um giro por capitais onde o PT tem candidatos. O presidente esteve em Fortaleza, Belém, Natal e Camaçari, antes de participar de agendas em Mauá e Diadema nesta sexta-feira.

O giro de Lula reflete sua própria avaliação sobre sua participação mais "acanhada" no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Em entrevista, o petista justificou sua postura como uma forma de evitar desgastes com sua base no Congresso Nacional e prometeu maior envolvimento no segundo turno.

Debate na Record

Na nota, a campanha também reforçou que Boulos irá participar do debate da Record, marcado para às 21h. O encontro deve ser o penúltimo entre os candidatos à prefeitura neste segundo turno antes da votação no dia 27 de outubro.