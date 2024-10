Quando é o próximo debate para prefeito de SP no segundo turno? Veja data, horário e como assistir

Os candidatos à prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) participam neste sábado, 19, de mais um debate eleitoral. O encontro será realizado pela Record TV e o jornal o Estado de S. Paulo, às 21h, com transmissão ao vivo no portal R7.com, no PlayPlus, no site do Estadão, pela rádio Eldorado e também nas redes sociais dos veículos.

De acordo com o pool de emissoras, Boulos e Nunes confirmaram que participarão do debate.

O evento era para ser o quarto embate entre os candidatos, mas o atual prefeito não compareceu no primeiro, que seria realizado pela rádio CBN e os jornais Valor Econômico e O Globo, e no terceiro, da Rede TV!, portal UOL e jornal Folha de S. Paulo, que aconteceria nesta quinta, 17.

Nunes justificou que cancelou sua participação por causa de uma reunião de emergência diante da forte tempestade que deve atingir a cidade a partir desta sexta, 18.

"Desde a tempestade de sexta-feira passada foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira", disse em nota divulgada pela campanha no início da madrugada.

O deputado do PSOL Guilherme Boulos, que marcou presença em todos os debates marcados, foi sabatinado nos dois encontros e criticou a ausência de Nunes.

Debate segundo turno Record TV/Estadão

Data: 19 de outubro, sábado

19 de outubro, sábado Horário: 21h

21h Candidatos confirmados: Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) Onde assistir: ao vivo no portal R7.com, no PlayPlus, no site do Estadão, pela rádio Eldorado e também nas redes sociais dos veículos

Veja as regras do debate

Pelas regras divulgadas pela Record, o debate terá três blocos. Dentrod esse formato haverá rodada de confronto direto entre os candidatos e rodada de perguntas dos jornalistas no primeiro e segundo bloco. No terceiro, Nunes e Boulos farão as considerações finais.

O programa será mediado por Eduardo Ribeiro, que foi âncora no debate do primeiro turno. Também estão confirmadas as participações de quatro jornalistas, dois deles da Record, a Christina Lemos e Reinaldo Gottino, e outros dois do Estadão, Roseann Kennedy e Marcelo Godoy. Serão duas perguntas para cada jornalista.

Próximos debates em SP

O SBT, inicialmente, faria um debate nesta sexta, 18, mas a emissora cancelou o evento. Após o segundo encontro neste sábado, a TV Globo encerra o ciclo de debates na sexta, 25, na antevéspera do segundo turno.

Nunes e Boulos já confirmaram presença no embate da emissora carioca que, tradicionalmente, é o último antes da votação e visto como muito importante para as campanhas.

Calendário de debates do segundo turno:

Record TV/Estadão: 19 de outubro, às 21h

19 de outubro, às 21h TV Globo: 25 de outubro, às 22h