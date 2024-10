Boulos x Nunes: quem está na frente a 9 dias da eleição para prefeito de SP no 2º turno

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), aparece na liderança da disputa pela prefeitura da capital paulista, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas entre segunda-feira, 14, e sexta, 18. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) segue na faixa de 30%, como apontado há uma semana.

Cinco grandes institutos divulgaram estudos nesta semana, mas apenas Real Time Big Data e a primeira pesquisa do Futura Inteligência não captaram a reação da população ao apagão que atingiu mais de 2 milhões de paulistanos na semana passada.

Os efeitos apareceram nos levantamentos do Paraná Pesquisas, Quaest, Datafolha e na segunda pesquisa do Futura Inteligência.

Para entender quem está na frente, caiu ou subiu nesses estudos, você confere abaixo um resumo de cada uma das seis pesquisas na penúltima semana antes do segundo turno, no dia 27 de outubro. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

As pesquisas também devem ser vistas como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação. Segundo turno: quem está na frente nas pesquisas para prefeito de SP Real Time Big Data Quem está na frente na Real Big Time Data: Divulgada na segunda, 14, o primeiro estudo do Real Time Big Data neste segundo turno mostra Ricardo Nunes na liderança no segundo turno com 53% das intenções de voto. Guilherme Boulos aparece com 39%. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 5% e os que não sabem ou não quiseram responder são 2%.

A pesquisa mostram que 69% dos eleitores que votaram em Pablo Marçal (PRTB) agora declaram voto em Nunes. Apenas 6% dos eleitores apontam votos em Boulos e outros 25% estão indecisos. Entre o eleitorado da deputada Tabata Amaral, 62% afirmam que vão votar no psolista, enquanto 27% indicam voto no atual prefeito.

Pesquisa Real Time Big Data de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 53%

: 53% Guilherme Boulos (PSOL) : 39%

: 39% Branco / Nulo / Nenhum : 5%

: 5% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 2%

Pesquisa votos válidos em SP

Ricardo Nunes : 58%

: 58% Guilherme Boulos: 42%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-00357/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Futura Inteligência/100% Cidades

Quem está na frente na Futura Inteligência/100% Cidades:

A primeira pesquisa do instituto Futura, encomendada pela empresa 100% Cidades, mostrou Nunes com 52,4% das intenções de voto e Boulos com 31,5%. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 9,6% e os que não sabem ou não quiseram responder são 6,5%.

O levantamento foi divulgado também na segunda-feira e não trouxe os efeitos do apagão por ter sido realizada no dia 11 de outubro.

Já a segunda pesquisa, publicada na quinta, 17, e realizada em meio às reações à crise paulistana, trouxe o atual prefeito com 50,4% das intenções de voto, e Boulos com 37,6%. Os votos brancos, nulos e em ninguém somaram 8% e os que não sabem ou não quiseram responder foram 4%.

Quem caiu e quem subiu na pesquisa Futura/100% Cidades:

Na comparação com a pesquisa atual, Nunes oscilou dois pontos negativos, mas dentro da margem de erro, que é 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Enquanto Boulos cresceu 6,1 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, que marcava 31,5%.

Pesquisa Futura de segundo turno em SP

Ricardo Nunes : 50,4%

: 50,4% Guilherme Boulos : 37,6%

: 37,6% Ninguém/Branco/Nulo : 8,0%

: 8,0% NS/NR/Indeciso: 4,0%

Pesquisa Futura de votos válidos em SP

Ricardo Nunes: 57,3%

57,3% Guilherme Boulos: 42,7%

Espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista com nome de candidatos, 11,6% apontam que estão indecisos em quem votar no dia 27 de outubro.

Ricardo Nunes : 45,8%

: 45,8% Guilherme Boulos : 33,3%

: 33,3% Ninguém/Branco/Nulo : 8,2%

: 8,2% Outros : 1,1%

: 1,1% NS/NR/Indeciso: 11,6%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-02470/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 15 e 16 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Paraná Pesquisas

Quem está na frente no Paraná Pesquisas em SP:

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição lidera a disputa de segundo turno na capital paulista com 52,3% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta, 16, o primeiro com a repercussão do apagão.

O deputado federal do PSOL aparece com 39,2% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 5,2% e os que não sabem ou não quiseram responder são 3,3%.

Quem caiu e quem subiu no Paraná Pesquisas:

Na comparação com a primeira pesquisa de segundo turno divulgada pelo instituto, os dois candidatos tiveram variações dentro da margem de erro. Nunes saiu de 52,8% para 52,3% e Boulos subiu de 39% para 39,2%.

Pesquisa de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 52,3%

: 52,3% Guilherme Boulos (PSOL) : 39,2%

: 39,2% Branco / Nulo / Nenhum :5,2%

:5,2% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 3,3%

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a vantagem de Nunes cai para 36%, ainda assim, o atual prefeito segue na liderança contra Boulos, que pontua com 30,1%, mais próximo ao percentual do levantamento estimulado.

A soma dos que não sabem ou não responderam sobe para 27,2% e o total de branco, nulo ou nenhum é de 6,2%.

Ricardo Nunes : 36%

: 36% Guilherme Boulos : 30,1%

: 30,1% Outros : 0,5%

: 0,5% Branco / Nulo / Nenhum : 6,2%

: 6,2% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 27,2%

A pesquisa Paraná foi registrada no TSE como SP-06311/2024 e realizou 1.200 entrevistas entre os dias 12 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Quaest

Quem está na frente na Quaest em SP:

A pesquisa Quaest mostra Nunes na liderança na disputa de segundo turno com 45% das intenções de voto. Boulos pontua com 33% das intenções de voto.

Os votos brancos, nulos e nenhum somam 19% e os que não sabem ou não quiseram responder são 3%.

O levantamento mostra que 74% dos eleitores que votaram no influenciador Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno declaram voto em Nunes, contra 13% que escolhem Boulos. Entre o eleitor que votou na deputada Tabata Amaral (PSB), 54% migram para o candidato do PSOL e 23% indicam o atual prefeito.

Quando questionado sobre a decisão de voto, 80% dos eleitores afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 20% dizem que ainda podem mudar.

Além do apagão, o primeiro debate, realizado pela TV Bandeirantes, também foi aferido pelo levantamento.

Pesquisa Quaest em SP:

Ricardo Nunes (MDB) : 45%

: 45% Guilherme Boulos (PSOL) : 33%

: 33% Branco / Nulo / Nenhum : 19 %

: % NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 3%

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 26% apontam que ainda estão indecisos em quem votar em 27 de outubro. Nunes aparece com 38% e Boulos, 28%.

Ricardo Nunes (MDB): 38%

38% Guilherme Boulos (PSOL): 28%

28% Indecisos: 26%

26% Branco/nulo/não vai votar: 8%

A pesquisa da Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05735/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Datafolha

No Datafolha, divulgado quinta, o atual prefeito de São Paulo lidera a disputa de segundo turno com 51% das intenções de voto e o deputado federal do PSOL marca 33%.

Os votos brancos, nulos e nenhum somam 14% e os que não sabem ou não quiseram responder são 2%.

Quem caiu e quem subiu no Datafolha:

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 10 de outubro, Nunes caiu 4 pontos percentuais, enquanto Boulos manteve o mesmo percentual.

O percentual de brancos, nulos e nenhum saltou de 10% para 14%.

Pesquisa Datafolha de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 51%

: 51% Guilherme Boulos (PSOL) : 33%

: 33% Branco / Nulo / Nenhum : 14%

: 14% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 2%

Boulos avança sobre eleitorado de Marçal

A estratégia de Boulos de falar sobre empreendorismo e prosperidade, discurso do influenciador Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, teve algum efeito no eleitorado que votou no candidato do PRTB, cerca de 28,1% dos votos válidos em 6 de outubro.

Segundo o Datafolha, 8% dos eleitores que votaram em Marçal declaram escolher Boulos, na semana anterior o percentual era de 4%. No caso de Nunes, a fatia dos eleitores do influenciador que afirmam que escolheram o atual prefeito caiu de 84% para 77%.

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentando a nenhuma lista de candidatos, 10% afirmam que vão votar branco, nulo ou nenhum e 12% apontam que estão indecisos.

Ricardo Nunes : 41%

: 41% Guilherme Boulos : 30%

: 30% No 15: 2%

2% No atual prefeito : 2%

: 2% Outros : 3%

: 3% Branco / Nulo / Nenhum : 10%

: 10% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 12%

A pesquisa Datafolha foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05561/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.