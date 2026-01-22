Fies 2026: MEC divulga calendário para inscrições do 1º semestre

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quinta-feira, 22 de janeiro, o edital do processo seletivo do primeiro semestre de 2026 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu).

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas entre os dias 3 e 6 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O MEC vai oferecer 67.301 vagas para o primeiro semestre, de um total de 112.168 oportunidades previstas para todo o ano. As demais 44.867 vagas serão disponibilizadas no segundo semestre, destinadas ao financiamento de cursos em instituições privadas de ensino superior.

Quem pode se inscrever?

Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, alcançando média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos.

Como funciona a seleção?

A classificação será feita com base nas notas do Enem, por ordem decrescente, levando em conta o tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. A prioridade será dada a candidatos que ainda não concluíram o ensino superior nem foram beneficiados anteriormente pelo Fies.

Em seguida, vêm aqueles que já quitaram financiamentos anteriores, além de egressos do ensino superior.

Quando sai o resultado?

O resultado da chamada única será divulgado em 19 de fevereiro. O candidato será pré-selecionado para apenas uma das opções de curso, turno, local de oferta ou instituição indicadas na inscrição. Os convocados deverão complementar a inscrição no sistema Fies Seleção entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Quem não for selecionado nesta etapa passará a compor automaticamente a lista de espera, ativa entre 26 de fevereiro e 10 de abril. Durante esse período, poderão ser convocados conforme a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas remanescentes.

Os interessados devem acompanhar os prazos e instruções do edital para garantir a participação no processo seletivo.