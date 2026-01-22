Brasil

Tarcísio de Freitas anuncia que será candidato à reeleição em São Paulo

Confirmação do atual governador ocorre em meio a especulações sobre uma eventual candidatura à presidência da República

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19h26.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 19h29.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou que pretende disputar a reeleição ao governo do estado. A confirmação ocorre em meio a especulações sobre uma eventual candidatura à presidência da República.

A declaração do governador foi feita na tarde desta quinta-feira, 22 de janeiro, por meio das redes sociais.

"Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação", escreveu.

Na publicação, Tarcísio também afirmou que mantém o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que fará uma visita ao político na próxima quinta-feira, 29 de janeiro.

"Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade, acrescentou.

*Em atualização. 

