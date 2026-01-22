Lula conversa com premiê da Índia sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira, 22 de janeiro, sobre os desafios na política externa. Na ligação, que durou 45 minutos, os dois concordaram com a necessidade de uma reforma abrangente das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança.

"O presidente Lula e o primeiro-ministro Modi também trocaram impressões sobre a situação global. Reafirmaram sua convicção a respeito da necessidade de uma reforma abrangente das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança".

De acordo com o governo, Lula e Modi manifestaram preocupações com os conflitos em Gaza, as iniciativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em promover um Conselho da Paz para a região. Além de outras ações que atingem a democracia e o multilateralismo.

"Reiteraram, nesse sentido, seu compromisso com a paz em Gaza e, de modo geral, com a defesa da paz no mundo, do multilateralismo e da democracia".

Visita de Estado

No telefonema, Lula e o premiê indiano sobre os preparativos para a visita de Estado do líder brasileiro à Nova Délhi, que ocorrerá entre 19 e 21 de fevereiro.

Segundo o Planalto, os dois chefes de Estado conversaram sobre a Cúpula sobre Inteligência Artificial, que contará com participação de Lula, além de outras questões ligadas à segurança, comércio, minérios críticos e terras raras.

"Na agenda bilateral, os dois líderes coincidiram em priorizar temas relativos à cooperação nas áreas de defesa, comércio, saúde, ciência e tecnologia, energia, biocombustíveis, minerais críticos e terras raras", diz o comunicado.

Lula e Modi também estão com altas expectativas sobre o Fórum Empresarial Brasil – Índia, que será realizado em 21 de fevereiro. Os dois também "saudaram o engajamento do setor privado dos dois países na visita. O presidente Lula aludiu à inauguração do Escritório da APEX em Nova Délhi, no contexto da visita de Estado".