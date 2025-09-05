No DF, Lula perde para Bolsonaro e empata com Tarcísio e Michelle, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), empatado tecnicamente com a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos cenários de primeiro turno testado para a eleição presidencial de 2026 no Distrito Federal. Os dados são do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 5.

Na primeira simulação, Bolsonaro lidera com 36,8% das intenções de voto, seguido pelo Lula com 27,1%. O governador Ronaldo Caiado (União) aparece com 10,5%, seguido pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), com 9,5%. O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), registra 3,2%, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), tem 0,6%.

Sem Bolsonaro na disputa e com Michelle como principal candidata da direita, a ex-primeira dama lidera com 31,4% das intenções de voto no DF, em empate técnico com o presidente Lula, que soma 27,1%. Caiado aparece com 10,5%, seguido por Ciro com 9,5%, Ratinho com 3,2% e Helder com 0,6%.

No último cenário simulado para a capital federal, Lula está numericamente à frente, com 27,4%, mas empatado dentro da margem de erro com Tarcísio, que tem 22,5%. O governador de Goiás tem 14,2%, Ciro registra 12,3%, Ratinho 5,2%, e Barbalho 0,7%.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 17 e 21 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Cenários de 1º turno presidencial no DF - Paraná Pesquisas

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 36,8%

Lula: 27,1%

Ronaldo Caiado: 10,5%

Ciro Gomes: 9,5%

Ratinho Junior: 3,2%

Helder Barbalho: 0,6%

Não sabe/ não opinou: 4,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,1%

Cenário 2

Michelle Bolsonaro: 31,4%

Lula: 27,2%

Ronaldo Caiado: 13,1%

Ciro Gomes: 9,9%

Ratinho Junior: 4,7%

Helder Barbalho: 0,6%

Não sabe/ não opinou: 4,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,3%

Cenário 3