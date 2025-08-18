Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

'Se eu fosse o poder concedente, eu não prorrogaria o contrato', diz Tarcísio sobre Enel

Para o governador, o contrato da Enel com o Governo Federal, que está em vigor até 2028 e pode ser prorrogado por mais 30 anos, é "antigo e ruim"

Enel em SP: Tarcísio diz que não renovaria contrato de concessão (Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

Enel em SP: Tarcísio diz que não renovaria contrato de concessão (Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13h34.

Tudo sobreTarcísio Gomes de Freitas
Saiba mais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, questionou a atuação da Enel nesta segunda-feira, 18, e disse a empresa não fez os investimentos necessários na rede elétrica do estado. A empresa é responsável pela distribuição de energia na capital e em 23 cidades da Grande São Paulo. O contrato da empresa vence em 2028.

"A empresa não faz os investimentos necessários porque aquilo não vai ser reconhecido na tarifa. E, como não é reconhecido na tarifa, a empresa não faz o investimento. É uma empresa geradora de caixa, é uma empresa geradora de receita, mas que não faz os investimentos necessários", disse ele durante evento da revista Veja.

O governador também destacou que a empresa tem falhado em áreas essenciais, como automação e velocidade de recomposição de redes, o que resulta em longos períodos de interrupção de energia durante condições climáticas extremas. Ele deu o exemplo das quedas de energia durante os fortes vendavais de novembro de 2023 e outubro de 2024, quando bairros em São Paulo ficaram até uma semana sem eletricidade.

Se tivesse o poder de concedente, Freitas admitiu que não renovaria o contrato e sugeriu que o serviço de distribuição de energia em São Paulo fosse dividido em duas concessões, para melhorar a qualidade e eficiência da distribuição.

"Se eu fosse titular do serviço, se eu fosse poder concedente, se eu tivesse o governo federal, eu não prorrogaria o contrato. Eu acho que São Paulo não pode aceitar que esse contrato seja prorrogado", declarou.

Enel em São Paulo

A Enel atende aproximadamente 7,1 milhões de clientes, o que equivale a cerca de 18 milhões de pessoas.

O contrato da Enel com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está previsto para expirar em 2028, mas a empresa já solicitou a renovação por mais 30 anos. O pedido está em análise pela Aneel e pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Além da companhia, 19 outras companhias estão em processo de renovação de contratos. Todas com compromissos atuais com encerramento previsto entre 2025 e 2031.

Privatizações e concessões em São Paulo

Além das críticas à Enel, Tarcísio de Freitas falou sobre o avanço das privatizações em São Paulo. Ele destacou a privatização da Sabesp, finalizada em julho de 2024, como um exemplo positivo, com a empresa já investindo mais de R$ 7 bilhões e realizando 410 mil novas ligações de água e 529 mil de esgoto.

O governador também anunciou que o estado encerrou o primeiro semestre de 2024 com R$ 354 bilhões em investimentos contratados em concessões de infraestrutura, superando as expectativas iniciais de R$ 220 bilhões a R$ 250 bilhões.

Hidrovias como nova aposta no Brasil

No evento, também participaram o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e outros governadores e CEOs, discutindo o futuro das concessões no Brasil. O ministro destacou que, em 2024, o governo federal começará a concessão de hidrovias no país, especialmente nos rios Paraguai, Tocantins, Madeira e São Francisco, com o objetivo de reduzir os custos logísticos de transporte em até 40% em comparação com o transporte rodoviário.

Costa Filho afirmou que, apesar das expectativas do setor produtivo, o governo federal não tem preconceito contra parcerias com o setor privado, e as concessões continuam a avançar no país, abrangendo áreas como estradas, portos e aeroportos.

Acompanhe tudo sobre:Tarcísio Gomes de FreitasGoverno LulaEstado de São PauloEnelAneel

Mais de Brasil

EUA querem uma solução ‘inconstitucionalmente impossível’, diz Haddad

Anatel justifica fim da obrigatoriedade do uso do 0303

STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por motivos religiosos

Fuvest 2026: candidatos poderão escolher local da 1ª fase; saiba como

Mais na Exame

Marketing

Yuval Harari: 'IA criará novas estratégias militares, moedas e até religiões'

Mundo

Hamas aceita nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Esporte

Lassana Diarra pede 65 milhões de euros em processo contra Fifa e Federação Belga

Pop

Quando estreia o 8º episódio de 'Dexter: Ressurreição'? Saiba onde assistir