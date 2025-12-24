Brasil

Natal deve ser marcado por altas temperaturas e chuvas intensas

Precipitações podem ultrapassar os 200 milímetros e máximas chegam a 38°C

Estados da Região Sudeste devem escapar das chuvas durante o feriado (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10h31.

A previsão para o Natal de 2025 é de altas temperaturas e chuvas intensas. A única região que deve permanecer com clima seco é o Sudeste.

Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro devem ser os estados mais quentes durante o feriado.

Chuvas intensas na Região Sul durante o Natal

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Região Sul deve registrar raios, rajadas de vento, trovoadas e granizo.

No Rio Grande do Sul, o acumulado nos próximos sete dias deve superar os 200 milímetros (mm). Em Santa Catarina, o volume esperado é de 150 mm.

O Inmet detalha que até quinta-feira, 26, devem ser registrados 100 mm nos dois estados.

Mais próximo do Sudeste, a previsão de chuva no Paraná é baixa.

Clima nas outras regiões no feriado

No Centro-Oeste, o estado com maior previsão de chuvas é o Mato Grosso, especialmente na fronteira com Amazônia e Pará.

A incidência pode superar os 100 mm nos próximos sete dias.

O volume é um pouco menor no norte e o acumulado no Amazonas e norte do Amapá deve ficar entre 80 mm e 100 mm.

Na parte sul do Amapá, no norte do Pará e em Roraima há previsão apenas de chuvas rápidas, isoladas e com baixo volume.

O mesmo padrão deve ser observado no Nordeste. No Sudeste, o clima deve permanecer seco durante o Natal.

Máximas podem chegar a 38° C no Nordeste (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Calor intenso no Natal

Em todas as regiões, as temperaturas mínimas variam entre 24°C e 26°C. O calor na véspera e dia de Natal marcam a chegada do verão no país — que começou no último domingo, 21. 

No Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste as temperaturas máximas devem superar os 30°C.

  • São Paulo e Rio de Janeiro: as máximas variam entre 30°C e 34°C;
  • Mato Grosso do Sul e porção sul do Mato Grosso: máximas variam entre 32°C e 36°C;
  • Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco: áreas com as maiores temperaturas e máximas entre 36°C e 38°C.

Em Santa Catarina e no Paraná, assim como em São Paulo e Rio de Janeiro, a temperatura também fica 5°C acima da média.

A elevação caracteriza os eventos como ondas de calor.

Chuvas amenizam calor em alguns estados

Na Região Norte as temperaturas variam conforme a previsão de chuvas.

Enquanto no Acre, Amazonas, Roraima e no norte do Pará as máximas podem alcançar os 34°C, em outros estados a previsão é que a temperatura fique abaixo dos 30°C.

No leste do Amazonas e de Rondônia e no centro-sul do Pará os termômetros não devem ultrapassar os 28°C devido às chuvas na região.

