Natal deve ser marcado por altas temperaturas e chuvas intensas

Estados da Região Sudeste devem escapar das chuvas durante o feriado (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10h31.
A previsão para o Natal de 2025 é de altas temperaturas e chuvas intensas. A única região que deve permanecer com clima seco é o Sudeste.
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro devem ser os estados mais quentes durante o feriado.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Região Sul deve registrar raios, rajadas de vento, trovoadas e granizo.
No Rio Grande do Sul, o acumulado nos próximos sete dias deve superar os 200 milímetros (mm). Em Santa Catarina, o volume esperado é de 150 mm.
O Inmet detalha que até quinta-feira, 26, devem ser registrados 100 mm nos dois estados.
Mais próximo do Sudeste, a previsão de chuva no Paraná é baixa.
No Centro-Oeste, o estado com maior previsão de chuvas é o Mato Grosso, especialmente na fronteira com Amazônia e Pará.
A incidência pode superar os 100 mm nos próximos sete dias.
O volume é um pouco menor no norte e o acumulado no Amazonas e norte do Amapá deve ficar entre 80 mm e 100 mm.
Na parte sul do Amapá, no norte do Pará e em Roraima há previsão apenas de chuvas rápidas, isoladas e com baixo volume.
O mesmo padrão deve ser observado no Nordeste. No Sudeste, o clima deve permanecer seco durante o Natal.
Em todas as regiões, as temperaturas mínimas variam entre 24°C e 26°C. O calor na véspera e dia de Natal marcam a chegada do verão no país — que começou no último domingo, 21.
No Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste as temperaturas máximas devem superar os 30°C.
Em Santa Catarina e no Paraná, assim como em São Paulo e Rio de Janeiro, a temperatura também fica 5°C acima da média.
A elevação caracteriza os eventos como ondas de calor.
Na Região Norte as temperaturas variam conforme a previsão de chuvas.
Enquanto no Acre, Amazonas, Roraima e no norte do Pará as máximas podem alcançar os 34°C, em outros estados a previsão é que a temperatura fique abaixo dos 30°C.
No leste do Amazonas e de Rondônia e no centro-sul do Pará os termômetros não devem ultrapassar os 28°C devido às chuvas na região.