Do picles à vassoura escondida: as tradições de Natal mais curiosas do mundo

Trocar presentes, decorar a casa com luzes e montar o presépio são práticas associadas ao Natal em grande parte do mundo. Em alguns países, porém, essas tradições dão lugar a costumes pouco conhecidos, presentes inclusive em regiões onde o cristianismo não é a religião majoritária.

A seguir, exemplos de tradições natalinas incomuns adotadas em diferentes culturas.

1. Caganer, na Catalunha

Na região da Catalunha, na Espanha, os presépios tradicionais incluem uma figura chamada Caganer. O boneco representa um camponês agachado, em ato de defecar, usando roupas típicas catalãs.

A origem do personagem remonta ao final do século 17 ou início do 18. O Caganer simboliza a fertilização da terra e está associado à ideia de prosperidade para o ano seguinte.

2. Picles escondido na árvore

Na Alemanha e nos Estados Unidos, existe o costume de esconder um enfeite em forma de picles na árvore de Natal. Quem o encontra primeiro recebe um prêmio simbólico ou boa sorte.

Apesar de atribuída à tradição alemã, a prática se popularizou principalmente nos EUA. Lendas associam o costume à sobrevivência de um soldado alemão durante a guerra.

3. Krampus, na Áustria

Na Áustria, o Natal também é marcado pela presença do Krampus, figura folclórica com aparência de bode e demônio. Diferente do Papai Noel, o personagem pune crianças que se comportaram mal.

Durante o mês de dezembro, adultos participam de desfiles vestidos como Krampus, em eventos conhecidos como Krampuslauf.

4. Vassouras escondidas na Noruega

Na Noruega, famílias escondem suas vassouras na noite de Natal. A tradição tem origem em crenças antigas segundo as quais bruxas e espíritos malignos procurariam vassouras para voar durante a data.

O costume remonta ao período pré-moderno escandinavo, quando crenças pagãs se misturavam às celebrações cristãs.

5. Consoada, em Portugal

Em Portugal, algumas famílias mantêm a mesa posta após a ceia da noite de 24 de dezembro. A prática, chamada de Consoada, simboliza a participação dos espíritos de familiares falecidos na celebração.

O prato tradicional é o bacalhau cozido com batata, couve, ovo e azeite, embora outras opções regionais também sejam comuns.