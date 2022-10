'Não vamos desistir do nosso Brasil', diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), se pronunciou nesta segunda-feira, 31, sobre o resultado das eleições presidenciais. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de domingo, 30.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", escreveu Flávio, no Twitter.

O senador foi o primeiro da família Bolsonaro a se manifestar após a derrota do presidente. Ele atuou como coordenador da campanha do pai à reeleição.

Na noite de domingo, depois de confirmado o resultado das urnas, Jair Bolsonaro se isolou no Palácio da Alvorada e não recebeu aliados. O presidente não se pronunciou nas redes sociais, não atendeu apoiadores e não cumprimentou Lula pela eleição no domingo.

