Veja as principais promessas de Lula para a economia

Eleito em segundo turno neste domingo, 30, com 50,9% dos votos válidos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisará lidar com desemprego, inflação acima da meta e necessidade de reformas a partir de janeiro de 2023, quando assumirá novamente o Palácio do Planalto.

Veja as 15 principais promessas de Lula para a economia, de acordo com o plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarações feitas ao longo da campanha eleitoral:

Renovar e ampliar o programa Bolsa Família “para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população”. O auxílio será mantido em R$ 600, com adicional de R$ 150 por criança de até seis anos;

Fazer uma transição, por etapas, “para um sistema universal e uma renda básica de cidadania”;

Revogar o teto de gastos e criar um novo regime fiscal “que reconheça a importância do investimento social, dos investimentos em infraestrutura e que esteja vinculado à criação de uma estrutura tributária mais simples e progressiva”;

Retomar a política de valorização do salário mínimo , com regra de reajuste que garanta a reposição inflacionária acrescida da variação do PIB;

Criar uma política econômica “para combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade”;

Revogar os “marcos regressivos” da atual legislação trabalhista, “agravados” pela reforma trabalhista de 2017 e restabelecer o acesso gratuito à justiça do trabalho;

Criar uma nova legislação trabalhista “de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho", com especial atenção a autônomos, trabalhadores por conta própria, domésticas e trabalhadores de aplicativos;

Retomar investimentos em infraestrutura e habitação ;

e ; Não avançar na privatização da Petrobras, da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), da Eletrobras e dos Correios e f ortalecer bancos públicos , como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

ortalecer Propor uma reforma tributária com simplificação dos tributos e redução da cobrança sobre o consumo, para que “os pobres paguem menos e os ricos paguem mais”, com tributação de lucros e dividendos;

Reajustar tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) , atualizando a faixa de isenção;

Pessoa Física (IRPF) Acabar com o Preço de Paridade Internacional (PPI) e criar uma nova política de preços de combustíveis , que considere os custos nacionais de produção;

Promover a renegociação das dívidas das famílias e das pequenas e médias empresas;

Propor um “novo modelo de ocupação e uso da terra urbana e rural, com reforma agrária e agroecológica, construção de sistemas alimentares sustentáveis, incluindo a produção e consumo de alimentos saudáveis”;

Apoiar o desenvolvimento de uma economia verde inclusiva, "baseada na conservação, na restauração e no uso sustentável da biodiversidade de todos os biomas brasileiros";

