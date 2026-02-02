Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Motta diz que Congresso fará valer prerrogativas sobre emendas em 2026

Na abertura do ano legislativo, presidente da Câmara defende envio de recursos aos rincões e lista prioridades do Parlamento para 2026

Solenidade destinada a inaugurar a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Após revista à tropa, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), caminham pela rampa em direção ao Salão Negro. (Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação)

Solenidade destinada a inaugurar a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Após revista à tropa, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), caminham pela rampa em direção ao Salão Negro. (Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17h12.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira, 2, que o Congresso continuará a “fazer valer” suas prerrogativas constitucionais na destinação de emendas parlamentares. A declaração foi feita durante a sessão solene que marcou a abertura do ano legislativo.

Em seu discurso, Motta defendeu o papel do Parlamento na alocação das emendas e afirmou que cabe ao plenário, “soberano e independente”, transformar as demandas da população em entregas concretas.

Segundo ele, o Congresso deve “fazer valer a prerrogativa constitucional de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que, na maioria das vezes, não estão aos olhos do Poder Público”.

O presidente da Câmara afirmou ainda que 2026 deve ser um ano de votações voltadas a propostas de interesse do país, em sintonia com as expectativas da sociedade. “Que nós, parlamentares, sigamos transformando a esperança das pessoas em realidade”, disse.

Agenda do primeiro semestre

Motta destacou que os trabalhos legislativos devem se concentrar no primeiro semestre, já que o calendário eleitoral tende a esvaziar o Congresso na segunda metade do ano. Ao detalhar a pauta imediata, anunciou a votação da Medida Provisória do Gás do Povo ainda nesta segunda-feira.

“Hoje mesmo devemos votar a MP Gás do Povo, um tema crucial para o dia a dia dos brasileiros, uma proposta que beneficia mais de 15 milhões de famílias”, afirmou.

Entre as prioridades para 2026, o deputado citou o avanço da PEC da Segurança Pública após o carnaval, o combate ao feminicídio e o debate sobre o fim da escala 6x1. Segundo Motta, a discussão sobre a proposta deve ocorrer “com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores”.

O presidente da Câmara também mencionou temas como inteligência artificial, economia digital, trabalho por aplicativos e o acordo entre União Europeia e Mercosul como parte da agenda legislativa do ano.

Ao encerrar o discurso, Motta afirmou que a Câmara seguirá atuando com independência e em harmonia com os demais Poderes. “A Câmara dos Deputados seguirá sendo a Casa do povo brasileiro, atuando sempre com independência e em harmonia com os demais Poderes”, declarou.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:CongressoCâmara dos DeputadosHugo Motta

Mais de Brasil

Fachin exalta papel do Congresso na abertura do ano legislativo

Na abertura do Judiciário, Lula alerta para riscos eleitorais com IA

Código de ética, autoconteção e eleições: os recados de Fachin no STF

Alerta da Defesa Civil: chuva forte, granizo e ventos fortes em SP

Mais na Exame

Brasil

Fachin exalta papel do Congresso na abertura do ano legislativo

ESG

Vazamento mantém perfuração paralisada na Foz do Amazonas há um mês

Ciência

Novo Mounjaro? Saiba o que é a retatrutida e o que levou à proibição da Anvisa

Casual

F1 de 2026 terá novas equipes e a maior revolução tecnológica em décadas