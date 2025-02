Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados elegeu neste sábado (1º) Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu novo presidente para o biênio 2025-2026. O deputado paraibano conquistou 444 votos necessários para vencer em primeiro turno, consolidando seu favoritismo na disputa. Ao todo, são 513 parlamentares.

Motta enfrentou Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS), mas contou com o apoio de um blocão de 18 partidos, incluindo PL e PT, que juntos somam 496 deputados. Apenas PSOL e Novo, que reúnem 17 parlamentares, não aderiram apoiaram a coalizão e lançaram suas próprias candidaturas.

Mais cedo, Davi Alcolumbre assumiu o cargo no Senado e foi eleito para 2º mandato. Após derrotar as candidaturas dos senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE), o senador do Amapá irá presidir pelos próximos dois anos, em um momento de forte polarização política.

Em discurso no plenário durante a tarde, Motta defendeu a independência da Câmara em relação aos demais poderes e afirmou que buscará reafirmar o papel constitucional do Parlamento.

O novo presidente destacou também que o Congresso já estabeleceu regras de transparência para as emendas parlamentares e espera que o Judiciário libere sua execução, além de reforçar que o Legislativo deve ter suas prerrogativas respeitadas.

Quem é Hugo Motta?

Natural de João Pessoa, Hugo Motta, de 35 anos, está em seu quarto mandato como deputado federal. Ele iniciou sua carreira política aos 21 anos, tornando-se o deputado mais jovem da história do país ao ser eleito em 2010.

Com forte atuação nos bastidores da Câmara, já presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras em 2015 e transitou entre diferentes governos, de Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro.

O que esperar da nova gestão?

Motta assume o comando da Câmara com a missão de articular as pautas legislativas nos próximos dois anos. Sua gestão será decisiva na tramitação de projetos econômicos e sociais, além da interlocução com o governo federal.

Com a vitória de Motta, a Câmara e o Senado ficarão sob o comando de parlamentares alinhados ao centrão, com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) eleito no Senado. A configuração pode favorecer a governabilidade, mas também exigirá negociações constantes entre os diferentes blocos políticos.

A nova Mesa Diretora, responsável por definir a pauta de votações e administrar a Casa, será eleita na sequência, com indicações de diferentes partidos.