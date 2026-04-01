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Moretti deixa Petrobras para ser ministro do Planejamento

Economista substitui Simone Tebet, que disputará o Senado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de abril de 2026 às 07h28.

A Petrobras informou nesta terça-feira, 31, que recebeu o pedido de renúncia de Bruno Moretti aos cargos de presidente e membro do Conselho de Administração da companhia, com efeito imediato.

A saída ocorre após sua nomeação como ministro do Planejamento e Orçamento.

Moretti assume o posto no lugar de Simone Tebet, que deixou o governo para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano.

Até então, Moretti ocupava o cargo de secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, onde atuava como um dos principais auxiliares do ministro Rui Costa em temas fiscais.

Considerado um quadro técnico, ele também tem a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo interlocutores do governo.

Moretti havia sido indicado para o Conselho de Administração da Petrobras em agosto de 2025, por decisão do Palácio do Planalto. Com a ida para o ministério, ele deixa suas funções na estatal para assumir a nova posição no primeiro escalão do governo.

*Com O Globo

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