Petrobras aumenta preço do querosene da aviação em 55%

A Petrobras elevou nesta quarta-feira, 1, o preço do querosene de aviação (QAV), combustível das companhias aéreas em 55%.

Os novos valores foram publicados no site da companhia. Os ajustes ocorrem todo início de mês, conforme previsto em contratos.

O aumento ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O Grupo Abra, holding que controla a Gol e a Avianca, sinalizou ontem, em teleconferência de resultados, que a Petrobras havia anunciado que elevaria os preços em cerca de 55%.

Como mostrou a EXAME, o aumento deve impactar diretamnete no bolso do consumidor brasileiro. O combustível representa em torno de 30% dos custos de uma companhia aérea e deve impactar o preço das passagens. Ainda mais num momento em que as empresas se reestruturam financeiramente.

Especialistas ouvidos afirmam que a cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10%. A Azul já anunciou que elevou o preço médio das passagens em mais de 20% ao longo das últimas três semanas.

Como reação, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou proposta ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e à Petrobrás com medidas voltadas à redução dos impactos da elevação do preço internacional do petróleo sobre o setor aéreo.

Segundo nota, o documento, elaborado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), as sugere a redução da alíquota do PIS/Confins sobre o QAV, a redução da alíquota do IOF incidente sobre empresas aéreas e a redução da alíquota de imposto de renda incidente sobre o leasing das aeronaves.

Preços de Gasolina de Aviação sem tributos, à vista, por vigência (R$/m³)

Aqui está a transcrição considerando apenas Local, Modalidade, 01.03.2026, 01.04.2026 e a variação percentual: