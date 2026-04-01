Economia

Macro em Pauta

Petrobras aumenta preço do querosene da aviação em 55%

O combustível representa em torno de 30% dos custos de uma companhia aérea, e deve impactar o preço das passagens

Aumento do querosene: cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10% (Leandro Fonseca/Exame)

Aumento do querosene: cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10% (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins e Rebecca Crepaldi

Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h15.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 10h21.

A Petrobras elevou nesta quarta-feira, 1, o preço do querosene de aviação (QAV), combustível das companhias aéreas em 55%.

Os novos valores foram publicados no site da companhia. Os ajustes ocorrem todo início de mês, conforme previsto em contratos.

O aumento ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O Grupo Abra, holding que controla a Gol e a Avianca, sinalizou ontem, em teleconferência de resultados, que a Petrobras havia anunciado que elevaria os preços em cerca de 55%.

Como mostrou a EXAME, o aumento deve impactar diretamnete no bolso do consumidor brasileiro. O combustível representa em torno de 30% dos custos de uma companhia aérea e deve impactar o preço das passagens. Ainda mais num momento em que as empresas se reestruturam financeiramente.

Especialistas ouvidos afirmam que a cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10%. A Azul já anunciou que elevou o preço médio das passagens em mais de 20% ao longo das últimas três semanas.

Como reação, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou proposta ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e à Petrobrás com medidas voltadas à redução dos impactos da elevação do preço internacional do petróleo sobre o setor aéreo.

Segundo nota, o documento, elaborado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), as sugere a redução da alíquota do PIS/Confins sobre o QAV, a redução da alíquota do IOF incidente sobre empresas aéreas e a redução da alíquota de imposto de renda incidente sobre o leasing das aeronaves.

Preços de Gasolina de Aviação sem tributos, à vista, por vigência (R$/m³)

Aqui está a transcrição considerando apenas Local, Modalidade, 01.03.2026, 01.04.2026 e a variação percentual:

LocalModalidade01.03.202601.04.2026Aumento (%)
Manaus (AM)LPA3.546,905.495,3054,93%
Manaus (AM)LPA3.450,605.379,2055,89%
Belém (PA)ETM3.536,905.481,1054,96%
São Luís (MA)ETM3.450,605.379,2055,89%
Fortaleza (CE)ETM3.536,905.481,1054,96%
Ipojuca (PE)ETM3.458,005.403,3056,25%
Ipojuca (PE)LPA3.553,005.498,3054,76%
Betim (MG)LPA3.633,405.607,4054,31%
Betim (MG)LPT3.651,105.625,1054,06%
Duque de Caxias (RJ)LPA3.579,305.552,6055,13%
Paulínia (SP)EXA3.631,205.614,6054,64%
Paulínia (SP)LPA3.633,505.616,9054,60%
Guarulhos (SP)LPA3.631,405.615,5054,65%
Guarulhos (SP)LCT3.633,705.617,8054,60%
Araucária (PR)LPA3.642,505.620,4054,31%
Canoas (RS)LPA3.711,105.693,9053,43%
  • Média de aumento: 54,75%

Modalidade de Venda

  • EXA — Ex-Ponto “A” - Entrega por duto a serviço da COMPRADORA, interligado ao Ponto “A” ou Flange de Interconexão dos Ativos, ambos dentro da Área Operacional da Unidade Fornecedora.
  • LPA — Livre para o Armazém - Entrega por duto, ou trecho de duto, a serviço da PETROBRAS, interligado a Flange de Interconexão dos Ativos fora da Área Operacional da Unidade Fornecedora.
  • ETM — Entrega no Tanque de Destino Marítimo - Entrega por descarga do Navio de Entrega para o tanque da Base Recebedora, por meio de duto ou trecho de duto a serviço da PETROBRAS interconectado a um Flange de Interconexão dos Ativos, no destino.
  • LTM — Livre no Terminal Marítimo - Entrega no flange de descarga do Navio de Entrega a serviço da PETROBRAS atracado no terminal de descarga a serviço da COMPRADORA.
  • LPT — Livre para Carregamento em Terceiros - Entrega no tanque do Veículo Recebedor, na Estação de Carregamento da Base Recebedora.
  • ETD — Entrega no Tanque de Destino - A propriedade do produto será transferida no tanque da Base Recebedora, de forma parcelada, no momento da emissão da nota fiscal de venda.
  • LCT — Livre no Compartimento de Carga do Veículo Recebedor - Entrega diretamente no veículo Recebedor estacionado junto à plataforma da Estação de Carregamento a serviço da PETROBRAS.
  • LCM — Livre para Carga- A propriedade do produto será transferida à COMPRADORA no tanque da Unidade Fornecedora e a entrega se dará diretamente no flange do compartimento de carga do Veículo Recebedor na Estação de Carregamento da Unidade Fornecedora.
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