Petrobras aumenta preço do querosene da aviação em 55%

Aumento do querosene: cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10% (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h15.
Última atualização em 1 de abril de 2026 às 10h21.
A Petrobras elevou nesta quarta-feira, 1, o preço do querosene de aviação (QAV), combustível das companhias aéreas em 55%.
Os novos valores foram publicados no site da companhia. Os ajustes ocorrem todo início de mês, conforme previsto em contratos.
O aumento ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.
O Grupo Abra, holding que controla a Gol e a Avianca, sinalizou ontem, em teleconferência de resultados, que a Petrobras havia anunciado que elevaria os preços em cerca de 55%.
Como mostrou a EXAME, o aumento deve impactar diretamnete no bolso do consumidor brasileiro. O combustível representa em torno de 30% dos custos de uma companhia aérea e deve impactar o preço das passagens. Ainda mais num momento em que as empresas se reestruturam financeiramente.
Especialistas ouvidos afirmam que a cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10%. A Azul já anunciou que elevou o preço médio das passagens em mais de 20% ao longo das últimas três semanas.
Como reação, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou proposta ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e à Petrobrás com medidas voltadas à redução dos impactos da elevação do preço internacional do petróleo sobre o setor aéreo.
Segundo nota, o documento, elaborado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), as sugere a redução da alíquota do PIS/Confins sobre o QAV, a redução da alíquota do IOF incidente sobre empresas aéreas e a redução da alíquota de imposto de renda incidente sobre o leasing das aeronaves.
Aqui está a transcrição considerando apenas Local, Modalidade, 01.03.2026, 01.04.2026 e a variação percentual:
|Local
|Modalidade
|01.03.2026
|01.04.2026
|Aumento (%)
|Manaus (AM)
|LPA
|3.546,90
|5.495,30
|54,93%
|Manaus (AM)
|LPA
|3.450,60
|5.379,20
|55,89%
|Belém (PA)
|ETM
|3.536,90
|5.481,10
|54,96%
|São Luís (MA)
|ETM
|3.450,60
|5.379,20
|55,89%
|Fortaleza (CE)
|ETM
|3.536,90
|5.481,10
|54,96%
|Ipojuca (PE)
|ETM
|3.458,00
|5.403,30
|56,25%
|Ipojuca (PE)
|LPA
|3.553,00
|5.498,30
|54,76%
|Betim (MG)
|LPA
|3.633,40
|5.607,40
|54,31%
|Betim (MG)
|LPT
|3.651,10
|5.625,10
|54,06%
|Duque de Caxias (RJ)
|LPA
|3.579,30
|5.552,60
|55,13%
|Paulínia (SP)
|EXA
|3.631,20
|5.614,60
|54,64%
|Paulínia (SP)
|LPA
|3.633,50
|5.616,90
|54,60%
|Guarulhos (SP)
|LPA
|3.631,40
|5.615,50
|54,65%
|Guarulhos (SP)
|LCT
|3.633,70
|5.617,80
|54,60%
|Araucária (PR)
|LPA
|3.642,50
|5.620,40
|54,31%
|Canoas (RS)
|LPA
|3.711,10
|5.693,90
|53,43%
Modalidade de Venda