Simone Tebet confirma candidatura ao Senado por SP

Ministra do Planejamento diz atender pedido de Lula e Alckmin e deve deixar o governo até o fim do mês para disputar vaga no Senado

Da redação, com agências
Publicado em 12 de março de 2026 às 13h19.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), confirmou nesta quarta-feira, 12, que pretende disputar uma vaga no Senado por São Paulo nas próximas eleições.

Segundo a ministra, a decisão atende a um pedido do presidente Lula (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Tebet afirmou que aguardava apenas a aprovação da mãe antes de aceitar a candidatura.

A declaração ocorreu durante coletiva no Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Eleita senadora por Mato Grosso do Sul, Tebet pretende transferir o domicílio eleitoral para concorrer no maior colégio eleitoral do país. Segundo ela, o estado teve papel relevante em sua votação na eleição presidencial de 2022.

De acordo com a ministra, mais de um terço dos votos que recebeu naquela disputa vieram de São Paulo, onde obteve o maior número de apoios.

Tebet também afirmou que deixará o ministério até o fim deste mês para participar do processo eleitoral, embora ainda não tenha definido a data exata da saída.

Disputa em São Paulo e possível troca de partido

A candidatura de Tebet depende de uma mudança partidária. Atualmente filiada ao MDB, a ministra enfrenta um impasse porque o partido decidiu apoiar a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Diante desse cenário, a alternativa mais provável é a filiação ao PSB. O presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou que o partido apoiaria Tebet apenas se a disputa fosse pelo Senado em Mato Grosso do Sul.

Enquanto isso, o cenário eleitoral paulista começa a se definir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), já anunciou que deixará o cargo para concorrer ao governo do estado.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta semana indica vantagem de ministros do governo federal na disputa pelo Senado em São Paulo. O levantamento aponta Haddad com 30% das intenções de voto, seguido por Tebet com 25%.

Na sequência aparecem Márcio França, com 20%, e Marina Silva, com 18%. A sondagem foi realizada antes de Haddad confirmar candidatura ao governo paulista.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também aparece entre os nomes testados, mas declarou que só pretende disputar o Senado caso não permaneça como vice em uma eventual chapa presidencial de Lula.

*Com informações do O Globo

