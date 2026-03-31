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Lula anuncia que 18 ministros deixarão governo para disputar as eleições

Lula disse que parte das trocas serão oficializadas após o encontro ministerial e outras devem ser confirmadas nos próximos dias

Lula: O chefe do executivo afirmou que não quer novos programas e cobrou que quem assumir a cadeira deve seguir com as entregas prometidas (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

Lula: O chefe do executivo afirmou que não quer novos programas e cobrou que quem assumir a cadeira deve seguir com as entregas prometidas (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 31 de março de 2026 às 12h04.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta terça-feira, 31, que pelo menos 18 ministros vão deixar o governo para disputar as eleições ou para participar nas campanhas.

"Essa reunião hoje em que pelo menos 14 companheiros deixarão o governo a partir de hoje, mais quatro companheiros que vão anunciar daqui a pouco. E depois quem sabe mais alguns", disse o petista na reunião ministerial.

Lula disse que parte das trocas serão oficializadas após o encontro ministerial e outras devem ser confirmadas nos próximos dias. O presidente ainda brincou que que mais ministros avisem que vão deixar o até o limite do prazo de desincompatibilização.

"Eles nos deixarão porque terão missões mais importantes nos próximos meses. É um direito legítimo disputar uma eleição, seja qual cargo for", disse.

O chefe do executivo afirmou que não quer novos programas e cobrou que quem assumir a cadeira deve seguir com as entregas prometidas e manter a "máquina funcionando".

"Temos muita coisa para concluir até 31 de dezembro e a obrigação de quem vai ficar é concluir. Não dá para começar a fazer um novo ministério faltando nove meses", disse.

A maioria dos ministros será substituito pelos secretários executivos. Na Casa Civil, por exemplo, Miriam Belchior assumirá a vaga de Rui Costa, que disputará a eleição na Bahia.

Entre as saídas confirmadas está atual vice presidente, Geraldo Alckmin, que será candidato novamente na chapa lulista. 

Quem vai deixar o governo Lula

Entre os nomes que já estão confirmados e vão deixar o governo estão:

  • Gleisi Hoffmann (PT)
  • Carlos Fávaro (PSD)
  • Renan Filho (MDB)
  • Marina Silva
  • Simone Tebet (PSB)
  • Anielle Franco (PSOL)
  • Macaé Evaristo (PT)
  • Jader Filho (MDB)
  • Geraldo Alckmin (PSB)
  • Sonia Guajajará  (PSOL)
  • Rui Costa (PT)
  • Silvio Costa Filho (Republicanos)
  • Alexandre Silveira (PSD)
  • André Fufuca (PP)
  • Camilo Santana (PT)
  • Waldez Goes (PSD)
  • Paulo Teixeira (PT)

 

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