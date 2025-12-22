Moraes concede prisão domiciliar para general Augusto Heleno

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda-feira, 22 de dezembro, a prisão domiciliar do general da reserva Augusto Heleno, condenado por participação em uma trama golpista.

A decisão estabelece o uso de tornozeleira eletrônica e impõe uma série de restrições. Heleno terá os documentos de porte de arma de fogo e de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) suspensos. Ele só poderá receber visitas de advogados, médicos e pessoas previamente autorizadas pelo STF.

O general também está proibido de se comunicar por telefones, celulares ou redes sociais.

"O descumprimento da prisão domiciliar humanitária ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará no IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO", diz o documento assinado por Alexandre de Moraes.

E acrescentou: "O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico".

*Em atualização.