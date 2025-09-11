Brasil

Augusto Heleno é condenado a 21 anos de prisão pela 1ª Turma do STF

A Turma condenou Heleno por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) na denúncia

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, participa de audiência pública na Câmara dos Deputados, sobre o caso do militar preso com cocaína na Espanha em aeronave da Força Aérea Brasileira. Publicado em 10/07/2019 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19h53.

Última atualização em 11 de setembro de 2025 às 20h07.

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro, foi condenado nesta quinta-feira, 11, a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado em 2022 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Serão 21 anos, sendo 18 anos e 1 meses de reclusão e 2 anos e 1 meses de detenção. Além da pena de prisão, o ex-ministro foi condenado a pagar 84 dias-multa, que representa um salário mínimo por dia.

Os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino acompanharam o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes.

Como Luiz Fux votou para absolver Heleno, ele não participou da dosimetria.

Houve atenuantes, diminuição de pena, em todos os crimes, em razão da idade avançada do general. 

A Turma condenou Heleno por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) na denúncia.

A PGR pediu na denúncia que os ministros somem as penas de todos os crimes. Nesse cenário, a punição máxima poderia chegar a 43 anos de prisão.

Veja a pena de Augusto Heleno para cada crime

  • Organização criminosa: 4 anos e 5 meses
  • Abolição violenta do estado democrático de direito: 4 anos e 9 meses
  • Golpe de Estado: 5 anos
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça: 2 anos e 1 meses, 42 dias-multa.
  • Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 1 meses, 42 dias-multa.

Quando Augusto Heleno será preso?

Segundo juristas ouvidos pela EXAME, a prisão de Bolsonaro somente acontecerá após o trânsito em julgado do caso, momento em que se esgotam todas as possibilidades de recurso. As defesas podem pedir embargos de declaração e de infringentes, além de pedir a revisão criminal. Os pedidos serão julgados pelo Tribunal.

Após esses processos, inicia-se a execução das penas, quando serão expedidos os mandados de prisão.

Entenda a acusação contra Bolsonaro e aliados

Segundo a Procuradoria-Geral da República, uma organização estava "enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares", e se "desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes".

A acusação afirma que os delitos descritos não são de ocorrência instantânea, mas se desenrolam em cadeia de acontecimentos, alguns com mais marcante visibilidade do que outros, sempre articulados ao mesmo objetivo – o de a organização, tendo à frente o então presidente da República Jair Bolsonaro, não deixar o Poder, ou a ele retornar, pela força, ameaçada ou exercida, contrariando o resultado apurado da vontade popular nas urnas.

Entre os fatos revelados pelos investigadores está o plano "Punhal Verde e Amarelo", uma trama para assassinar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Qual foi o placar do julgamento de Bolsonaro

O julgamento do mérito do caso terminou com placar de 4 a 1.

