Moraes autoriza visita permanente de Michelle a Bolsonaro

Ex-primeira-dama poderá ver o marido às terças e quintas por 30 minutos

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18h21.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quinta-feira, 18, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de forma permanente.

Também estão autorizadas sessões de fisioterapia durante e no horário do banho de sol, além do recebimento de cartas e encomendas.

A decisão considerou relatório apresentado pela defesa, segundo o qual é “clinicamente necessária e indispensável a continuidade do acompanhamento fisioterapêutico regular”, considerando que Bolsonaro é “paciente idoso, com histórico de múltiplos procedimentos cirúrgicos abdominais e apresentando quadro de debilidade geral”.

Moraes também permitiu que Bolsonaro conceda uma entrevista ao Metrópoles.

A conversa, que será a primeira desde a prisão do ex-presidente, deverá ocorrer na próxima terça-feira, 23, nas dependências da Polícia Federal (PF), com duração de uma hora, observadas as regras de segurança e funcionamento da unidade.

Acompanhe tudo sobre:Alexandre de MoraesSupremo Tribunal Federal (STF)Michelle BolsonaroJair Bolsonaro

