Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Moraes autoriza ida de Bolsonaro ao hospital para realizar exames

Ex-presidente caiu durante a madrugada da última terça-feira e bateu a cabeça em um móvel da cela

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09h59.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o encaminhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames médicos após um tombo na madrugada da última terça-feira, 6. 

Na decisão, Moraes autoriza a realização de tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma. Os exames foram solicitados pelo médico pessoal de Bolsonaro, Brasil Ramos Caiado, conforme mostra pedido da defesa do ex-presidente.

O médico ressaltou que “tais exames mostram-se essenciais para adequada avaliação neurológica do Peticionário, sendo indicada a sua realização em ambiente hospitalar especializado — no Hospital DF Star, onde o Paciente vem sendo acompanhado clinicamente —, com o objetivo de afastar risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas”.

Moraes determinou que o transporte e a segurança de Bolsonaro sejam realizados pela Polícia Federal "de maneira discreta", o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital.

Quadro de saúde de Bolsonaro

A notícia da queda de Bolsonaro foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que afirmou, em publicação nas redes sociais, que o ex-presidente teve uma crise enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel.

Integrantes da Polícia Federal minimizaram a gravidade do episódio. "O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de  encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação", afirmou a PF em nota.

O episódio ocorreu poucos dias depois de Jair Bolsonaro apresentar melhora no quadro de saúde. Na semana passada, ele havia deixado o hospital DF Star, em Brasília, após permanecer internado por nove dias para uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral.

A internação começou em 24 de dezembro e terminou no primeiro dia do ano. Nesse período, Bolsonaro também passou por um bloqueio do nervo frênico, procedimento indicado para controlar crises recorrentes de soluços.

Segundo a equipe médica, o problema estaria relacionado a complicações da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.

Desde que voltou à custódia da Polícia Federal, no dia 1º, aliados e interlocutores vinham relatando uma evolução clínica considerada positiva, com redução significativa das crises de soluço.

Ainda assim, pessoas ouvidas sob reserva afirmam que Bolsonaro passou a relatar dificuldades para dormir. A queixa, segundo esses relatos, estaria associada ao funcionamento contínuo e ao barulho do sistema de ar-condicionado da unidade onde está custodiado.

A defesa levou a reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Em petição encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados afirmaram que o barulho compromete o repouso do ex-presidente e solicitaram medidas como isolamento acústico ou adequação do espaço. Na segunda-feira, Moraes determinou que a Polícia Federal se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre as condições relatadas.

Bolsonaro está preso desde o fim de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, imposta pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

*Com informações do Globo

 

 

 

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroAlexandre de Moraes

Mais de Brasil

Governo se reúne com setor pornô para discutir proteção de menores na internet

Lula sanciona lei que proíbe descontos automáticos em pagamentos do INSS

Prazo para contestar descontos indevidos do INSS termina em 14 de fevereiro

Defesa de Bolsonaro promete medidas legais após Moraes negar ida a hospital

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

Como Portugal se tornou o hub europeu das empresas brasileiras?

Mercados

Minério de ferro dispara e pode levar Vale a nova máxima histórica

Pop

'Conformity Gate': entenda a teoria de fãs de 'Stranger Things'

Apresentado por HYDRO

COP30 testa credibilidade de empresas na Amazônia, avalia Hydro