Bolsonaro dá entrada em hospital para realizar exames após queda

Após a autorização do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro foi levado para o hospital DF Star, em Brasília

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12h46.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada em um hospital de Brasília nesta quarta-feira, 7, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro foi transferido da prisão um dia após sofrer uma queda e bater a cabeça em um móvel da cela que ocupa na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O ex-presidente, de 70 anos, cumpre desde o fim de novembro pena de 27 anos de prisão por planejar uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro foi levado para o hospital DF Star, onde será submetido a uma tomografia computadorizada no crânio, ressonância magnética e eletroencefalograma.

Bolsonaro caiu na cela

A notícia da queda de Bolsonaro foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que afirmou, em publicação nas redes sociais, que o ex-presidente teve uma crise enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel.

A decisão do STF de autorizar a transferência do político ocorre depois de vários pedidos da defesa e de uma primeira negativa de remoção do ministro, que havia pedido mais detalhes na terça-feira, 6.

A Polícia Federal informou que ele foi atendido após o incidente e um médico policial havia constatado lesões leves, sem necessidade de remoção hospitalar.

No entanto, a defesa alegou um "risco concreto" para a saúde do ex-presidente, devido à suspeita de traumatismo craniano e pediu a realização de novos exames.

Em uma última revisão na terça-feira, o médico Brasil Caiado encontrou Bolsonaro "apático, (com) uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão normalizada e com sinal de tontura", segundo explicou à imprensa.

O estado de saúde de Bolsonaro

Esta é a segunda saída de Bolsonaro desde que foi preso, em novembro. O ex-presidente tinha retornado à prisão em 1º de janeiro, após mais de uma semana internado por uma cirurgia de hérnia inguinal e vários procedimentos para atenuar suas crises de soluço.

No mesmo dia, o STF rejeitou um terceiro pedido de prisão domiciliar por razões de saúde. Anteriormente, o ex-presidente havia estado preso preventivamente em sua residência até que, no fim de novembro, violou a tornozeleira eletrônica que usava.

Bolsonaro sofre com sequelas de uma facada sofrida no abdômen durante um ato de campanha em 2018, que exigiu várias cirurgias.

*Com informações da AFP

