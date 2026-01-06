Brasil

Moraes nega pedido de transferência de Bolsonaro ao hospital após queda na PF

Solicitação foi feita pelos advogados do ex-presidente depois que ele sofreu uma queda dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16h18.

Última atualização em 6 de janeiro de 2026 às 16h23.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na tarde desta terça-feira, 6 de janeiro, o pedido para transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao Hospital DF Star, em Brasília.

A solicitação foi feita pelos advogados do ex-presidente depois que ele sofreu uma queda dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal, onde teria batido a cabeça. Apesar do episódio, a Justiça manteve sua permanência no local.

Em sua decisão, o ministro citou uma nota divulgada pela PF à imprensa, na qual a corporação afirmou que "constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".

"Dessa maneira, não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal", diz Moraes no documento.

E reforçou: "A Defesa, entretanto, aconselhada pelo médico particular do custodiado, tem direito a realização de exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada necessidade".

Moraes também cobrou a defesa de Bolsonaro de mais informações sobre a necessidade exames após a queda.

"Seja juntado o laudo médico realizado pela Polícia Federal decorrente do atendimento do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO", determinou Moraes. "A Defesa indique quais os exames que entende
necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário".

Acidente dentro da PF

Pela manhã, Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu marido bateu a cabeça ao sofrer a queda durante a madrugada.

Em publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro teve uma crise enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel do quarto.

"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita", escreveu Michelle.

A esposa disse que está com o médico e aguarda o delegado para saber como foram os primeiros socorros.

*Mais informações em instantes.

