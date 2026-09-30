O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a projeção da Futura Inteligência para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Divulgada nesta quarta-feira, 30, a pesquisa mostra o parlamentar com 49% das intenções de voto em um embate direto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 43,5%.

Neste cenário, os votos brancos e nulos somam 6,2%, e os indecisos, que não quiseram ou não souberam responder, são 1,3%, indicando alto grau de decisão dos entrevistados.

O levantamento testou o presidente contra outros presidenciáveis da centro-direita e revelou uma série de empates técnicos no limite da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), sai vitorioso com 45,6% contra 42,4% de Lula. Nesta simulação, votos brancos e nulos chegam a 10,5%, e indecisos a 1,5%.

Augusto Cury também registra vantagem numérica, atingindo 45,1% ante 42% do atual presidente. Ao todo, 10,9% dos respondentes votariam em branco ou nulo, enquanto 1,9% não saberiam em quem votar.

Em um eventual embate com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), há um novo empate técnico. Lula tem 45,1% e o adversário, 42,2%. Votos brancos e nulos somam 10,5%, e outros 2,3% não responderam.

O presidente também foi testado contra Renan Santos (Missão), cenário em que Lula marca 44,6% e o oponente fica com 40,7%. Neste cenário, os eleitores que votariam branco ou nulo atingem 12,3%, e 2,5% não saberiam dizer.

Avaliação dos poderes federais e rejeição

Segundo a pesquisa, o quadro eleitoral reflete diretamente uma forte insatisfação popular com as instituições de Brasília.

O levantamento mediu o humor do eleitor com a Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional é desaprovado por 64,6% dos entrevistados, enquanto apenas 25,4% aprovam o parlamento.

Dinâmica semelhante atinge o Supremo Tribunal Federal (STF), que soma 62,5% de desaprovação e é aprovado por 27% dos eleitores.

A atual gestão do Executivo também enfrenta forte resistência institucional. O governo de Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 48,2%, ante 36,3% que o consideram ótimo ou bom. Outros 14,6% avaliam a gestão federal como regular.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01122/2026.