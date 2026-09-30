Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Futura: Flávio Bolsonaro tem 49% e Lula, 43,5%, no 2º turno

Levantamento testou o presidente contra outros presidenciáveis e revelou uma série de empates técnicos, com presidente em desvantagem numérica em 3 dos 5 embates de 2º turno

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Saulo Cruz/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Saulo Cruz/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11h41.

Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a projeção da Futura Inteligência para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Divulgada nesta quarta-feira, 30, a pesquisa mostra o parlamentar com 49% das intenções de voto em um embate direto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 43,5%.

Neste cenário, os votos brancos e nulos somam 6,2%, e os indecisos, que não quiseram ou não souberam responder, são 1,3%, indicando alto grau de decisão dos entrevistados.

O levantamento testou o presidente contra outros presidenciáveis da centro-direita e revelou uma série de empates técnicos no limite da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), sai vitorioso com 45,6% contra 42,4% de Lula. Nesta simulação, votos brancos e nulos chegam a 10,5%, e indecisos a 1,5%.

Augusto Cury também registra vantagem numérica, atingindo 45,1% ante 42% do atual presidente. Ao todo, 10,9% dos respondentes votariam em branco ou nulo, enquanto 1,9% não saberiam em quem votar.

Em um eventual embate com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), há um novo empate técnico. Lula tem 45,1% e o adversário, 42,2%. Votos brancos e nulos somam 10,5%, e outros 2,3% não responderam.

O presidente também foi testado contra Renan Santos (Missão), cenário em que Lula marca 44,6% e o oponente fica com 40,7%. Neste cenário, os eleitores que votariam branco ou nulo atingem 12,3%, e 2,5% não saberiam dizer.

Avaliação dos poderes federais e rejeição

Segundo a pesquisa, o quadro eleitoral reflete diretamente uma forte insatisfação popular com as instituições de Brasília.

O levantamento mediu o humor do eleitor com a Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional é desaprovado por 64,6% dos entrevistados, enquanto apenas 25,4% aprovam o parlamento.

Dinâmica semelhante atinge o Supremo Tribunal Federal (STF), que soma 62,5% de desaprovação e é aprovado por 27% dos eleitores.

A atual gestão do Executivo também enfrenta forte resistência institucional. O governo de Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 48,2%, ante 36,3% que o consideram ótimo ou bom. Outros 14,6% avaliam a gestão federal como regular.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01122/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Pesquisa Futura: Flávio Bolsonaro sobe a 42,2% e Lula aparece com 39,4% no 1º turno

Dino manda PF abrir inquérito para investigar onda de ataques a imagens de santos e orixás no Brasil

Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 48,5% e Flávio Bolsonaro, 48%, no 2º turno

TSE julga nesta quarta decisão sobre posts de Nossa Senhora Aparecida

Mais na Exame

Pop

Quem já está na segunda Roça de 'A Fazenda 18'? Confira

Um conteúdo Bússola

Privalia aposta em programa de afiliados para transformar clientes em embaixadores da marca

Brasil

Pesquisa Futura: Flávio Bolsonaro sobe a 42,2% e Lula aparece com 39,4% no 1º turno

Mercados

Ibovespa ganha força com bancos, Petrobras e eleições; dólar recua para R$ 5,18