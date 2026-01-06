Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel, diz Michelle

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro de 2025
Repórter
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11h31.
Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 6, que seu marido "não está bem" após cair e bater a cabeça durante a madrugada.
Em publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro teve uma crise enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel do quarto.
"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita", escreveu Michelle.
A esposa disse que está com o médico e aguarda o delegado para saber como foram os primeiros socorros.