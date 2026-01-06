Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel, diz Michelle

A esposa do ex-presidente disse que ele, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel do quarto

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro de 2025

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro de 2025

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11h31.

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 6, que seu marido "não está bem" após cair e bater a cabeça durante a madrugada.

Em publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro teve uma crise enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel do quarto.

"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita", escreveu Michelle.

A esposa disse que está com o médico e aguarda o delegado para saber como foram os primeiros socorros.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroMichelle Bolsonaro

Mais de Brasil

Governo Lula prepara cerimônia sobre os 3 anos dos ataques de 8 de Janeiro

Tarifas de ônibus, metrô e trem aumentam em SP a partir desta terça-feira

Câmara abre inscrições para concurso com salário de R$ 30 mil; veja como se inscrever

Salário mínimo é 4,66% inferior ao ideal, diz Diese; veja valor

Mais na Exame

Future of Money

O mercado de criptomoedas atingiu a maturidade: e agora?

Esporte

Copinha: gol que 'não entrou' gera polêmica em vitória do Palmeiras

Negócios

Essa agência cresceu 76% em 12 meses sem ter uma sede ou pacotes fixos

Tecnologia

Com custos de logística acima de R$ 940 bi por ano, setor procura alívio na tecnologia