Bolsonaro cai e bate a cabeça em móvel, diz Michelle

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 6, que seu marido "não está bem" após cair e bater a cabeça durante a madrugada.

Em publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro teve uma crise enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel do quarto.

"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita", escreveu Michelle.

A esposa disse que está com o médico e aguarda o delegado para saber como foram os primeiros socorros.